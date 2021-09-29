مد فترة التقديم لتنسيق طلاب شهادة الدبلومة الأمريكية حتى 3 أكتوبر

جدة - نرمين السيد - قررت وزارة التعليم العالى، مد فترة تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى، وكذلك استلام ملفات وأوراق طلاب شهادة الدبلومة الأمريكية، عن طريق مكتب التنسيق الرئيسى بمقره بجامعة عين شمس، حتى يوم الأحد الموافق 3 أكتوبر 2021.





وأوضح بيان صحفى للوزارة، أن مكتب التنسيق يفتح أبوابه أمام الطلاب جميع أيام الأسبوع بما فيها يومى الجمعة والسبت لإتاحة الفرصة للطلاب لتسليم ملفات أوراقهم. جاء ذلك فى إطار التيسيرات التى تقدمها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لأبنائها الطلاب، ونظراً لتأخر الجهة المانحة لشهادة الدبلومة الأمريكية فى إمداد الإدارة المختصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى إرسال النتائج المكتملة لبعض الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومة الأمريكية هذا العام 2021، وحرصاً على مصلحة الطلاب.

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