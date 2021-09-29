مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية لهيئة مفوضى الدولة لعام 2021-2022

جدة - نرمين السيد - تضمن القرار تولى المستشار محمد محمود محمد عثمان نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة الهيئة اعتباراً من الأول من أكتوبر 2021، كما تم تكليف المستشار محمد عبدالنعيم محمد نصير نائب رئيس مجلس الدولة برئاسة المكتب الفنى لهيئة مفوضى الدولة.

وتضمنت الحركة توزيع (1.178) عضواً من أعضاء المجلس على الدوائر المُختلفة لسرعة إنجاز القضايا لدى هيئة مفوضى الدولة وبما يتناسب مع زيادة عدد الدوائر لدى محكمة القضاء الإدارى.

وذكر مجلس الدولة، أن الحركة روعى فيها أن تتم فى أضيق الحدود وعدم التوسع فى التنقُلات مُراعاة لظروف فيروس (كورونا)، فضلاً عن الاستجابة لرغبات الأعضاء فى ضوء القواعد التى أقرها المجلس الخاص وبمراعاة الظروف المرضية والعائلية وتقريب أعضاء الهيئة من محل إقامتهم دون توطن.

وقال المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، إن جميع المبانى والمقرات تم تجهيزها، وتأسيس المبنى الجديد بمحافظة قنا جار، كما تم تجهيز جميع الاستراحات لاستقبال الأعضاء.

