حوادث دوت الخليج أبرزها.. «حريق هائل بمطعم بالأسكندرية و إصابة 6 أشخاص في حادث بطريق الغربية»

/652532/حوادث-تحيا-مصر-أبرزها--حريق-هائل-بمطعم-بالأسكندرية-و-إصابة-6-أشخاص-في-حادث-بطريق-الغربية

شهدت محافظات مصر، اليوم، عددًا من الحوادث، رصدها قسم حوادث بموقع «دوت الخليج»، في إطار نشرة إخبارية، وأبرزها، «حريق داخل شقة سكنية بالزاوية الحمراء و حريق هائل بإحدى المطاعم الكبرى بمنطقة جليم شرق الإسكندرية وحادث تصادم ميكروباص بتروسيكل بطنطا».

حريق هائل بإحدى المطاعم الكبرى بمنطقة جليم شرق الإسكندرية

نشب حريق هائل بإحدى المطاعم الكبرى بمنطقة جليم شرق الإسكندرية، وتصاعدت سحابة كثيفة من الدخان الأسود بطريق كورنيش البحر، ما تسبب في حالة من الخوف والقلق بين الأهالي، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء للسيطرة على النيران.

حادث تصادم ميكروباص بتروسيكل بطنطا

كما شهد طريق طنطا محلة منوف، حادث تصادم بين سيارة ميكروباص بتروكسيل، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسد، و على الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج.

وتعود تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية مساعد وزير الدخلية إخطارا من مأمور مركز طنطا بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا محلة منوف، وهعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى مكان الحادث.

وتم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف، واتضح تصادم بين ميكروباص بتروكسيل، ونتج الحادث عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة، تم نقل المصابين لمستشفى طنطا الجامعي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

حريق داخل شقة سكنية بالزاوية الحمراء

نجحت قوات الحماية المدنية، بمديرية أمن القاهرة، في السيطرة على حريق إندلع داخل شقة سكنية بإحدى العقارات دون وقوع إصابات، بمنطقة الزاوية الحمراء.

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغاُ مفاده إندلاع حريق داخل شقة سكنية بالدور الرابع بإحدي العقارات بمنطقة الزاوية الحمراء.

وعلى الفور انتقلت رجال الحماية المدنية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إلى مكان الواقعة، وفرض كردون أمني حول الحريق لمنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة، ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.