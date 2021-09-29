/652523/شيرين-تنضم-لقائمة-مسلسلات-رمضان-2022-بـ-وكالة-الخرطوشي

شهدت الفترة الاخيرة تعاقد عدد كبير من النجوم الكبار على المنافسة الدرامية الرمضانية للعام المقبل 2022، كان أخر هؤلاء الفنان فتحي عبد الوهاب الذي من المقرر أن يخوض المنافسة بمسلسل جديد يحمل اسم «وكالة الخرطوشي».

دوت الخليج يرصد أبطال مسلسل «وكالة الخرطوشي» في رمضان 2022

شيرين تنضم لأبطال مسلسل «وكالة الخرطوشي»

وكان أحدث المنضمين لمسلسل «وكالة الخرطوشي» بجانب الفنان فتحي عبد الوهاب كلا من الفنانة شيرين والفنان لطفي لبيب اللذان عقدا عدة جلسات عمل مع مخرج العمل عادل الأعصر للاتفاق على الخطوط الرئيسية للشخصيات التي سيقدمانها للجمهور ضمن أحداث المسلسل الذي سيظهران من خلاله للمشاهدين بشكل جديد ومختلف عليهما تماما.

فتحي عبد الوهاب في رمضان 2022

وتعاقد عبد الوهاب في مسلسل «وكالة الخرطوشي» على تقديمه مع شركة «كلاكيت 3» للمنتجين سمير عبدالباسط ومحمد محسن، ويعقد خلال الفترة المقبلة جلسات عمل مع المخرج عادل الأعصر وباقي أبطال العمل للاتفاق على تقديم المشاهد المتبقية والتي سيكون أغلبها داخل القاهرة.

أبطال مسلسل وكالة الخرطوشي لفتحي عبد الوهاب

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنان فتحي عبد الوهاب العديد من النجوم منهم آيتن عامر وأحمد صفوت وأحمد فؤاد سليم، وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي تأليف طارق بركات وإخراج عادل الأعصر.

وتفاضل الشركة المنتجة بين عدد من المنصات الإلكترونية والفضائيات لطرح العمل عليها، ولكنها لم تستقر على واحدة منها حتى الآن أو على الجهة التي سيطرح العمل من خلالها.

مسلسلات رمضان 2022

يواصل حاليًا الفنان ماجد المصري تحضيراته المبدئية لمسلسله الجديد «بابلو»، والذى يخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل، من تأليف حسان دهشان، وإخراج إبراهيم فخر، وينتمي المسلسل لدراما الأكشن، الممتلئة بعناصر التشويق والإمتاع، والتي تحتوى على خطوط إجتماعية كثيرة تتماشى مع عادات وتقاليد الأسر المصرية والعربية، والتي تبلغ حلقاته 30 حلقة،من إنتاج ممدوح شاهين.

كما يستعد المخرج سامح عبد العزيز لتصوير أحداث الجزء الثانى من مسلسل «رمضان كريم» شهر أكتوبر المقبل، بعد أن عُرض الجزء الأول منه فى عام 2017 وحقق نجاحًا كبيرًا بعد عرضه، الذي روحانيات الشهر الكريم، ويحكى عن الصائمين والمفطرين فى سياق درامى اجتماعى، ويتخلل العمل كثير من العلاقات المتشابكة، ويشارك فى بطولة المسلسل النجوم روبى، شريف سلامة، ريهام عبد الغفور، سيد رجب، نجلاء بدر، محمود الجندى، محمد لطفى، صبرى فواز، شيرين الطحان، وسلوى عثمان، إخراج سامح عبد العزيز، تأليف أحمد عبد الله.