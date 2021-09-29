/652525/تعرف-على-موعد-حفل-تكريم-أفضل-لاعب-في-العالم

كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، عن موعد الإعلان عن المرشحين للكرة الذهبية لموسم 2021، وموعد تسليم الجائزة، بعد غياب حفل الجائزة الموسم الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وغرد الحساب الرسمي للمجلة الشهيرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وكتب: "سنعلن عن المرشحين يوم 8 أكتوبر، وسيُقام حفل الكرة الذهبية يوم 29 نوفمبر المقبل في مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس".

الجدير بالذكر أنه في العام الماضي، لم تستطع المجلة إقامة حفل الكرة الذهبية بسبب فيروس كورونا وبررت بأن لم يكن هناك عوامل مناسبة لتقييم اللاعبين ومن سيفوز بالجائزة الشهيرة.

حكم مباراة تشيلسي ويوفينتوس

ويقود الإسباني خيل مانزانو الحكم الدولي اللقاء بين الفريقين، والذي يبلغ من العمر 37 عام، وخبرة في التتحكيم تصل لـ 9 أعوام، كان أول ظهورة في لقاء مالقا ومايوركا بالدوري الإسباني في عام 2012.

أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد الرحيل من يوفينتوس

كتب كريستيانو رونالدو على صفحته الرسمية على فيس بوك: “كل من يعرفني، يعرف عن حبي الذي لا ينتهي لمانشستر يونايتد. السنوات التي قضيتها في هذا النادي حيث مدهش للغاية والمسار الذي صنعناه معا مكتوب بحروف ذهبية في تاريخ هذه المؤسسة العظيمة والمدهشة”.

وتابع: “لا يمكنني حتى البدء في شرح مشاعري الان، كما ارى عودتي الى اولد ترافورد تعلن في جميع انحاء العالم. انه مثل الحلم اصبح حقيقة، بعد كل الاوقات التي عدت فيها للعب ضد الانسان. متحدون، وحتى كخصم، لطالما شعرت بمثل هذا الحب والاحترام من المؤيدين في المدرجات”.

وأضاف: “هذه بالتاكيد 100 % الاشياء التي تصنعها الاحلام! اول دوري محلي، اول كاس لي، اول نداء لي للمنتخب البرتغالي، اول دوري ابطال اوروبا، اول حذاء ذهبي واول الكرة الذهبية لي، جميعهم ولدوا من هذا الرابط الخاص بيني وبين الشياطين الحمر. كتب التاريخ في الماضي وسيكتب التاريخ مرة اخرى! لديك كلمتي! انا هنا! لقد عدت الى حيث انتمي! لنجعلها تحدث مرة اخرى”.

وأتم: “ملاحظة - سير اليكس، هذه لك”.