/652526/قناة-فضائية-تحصل-علي-حكم-تعويض-ضد-رضا-عبدالعال-تفاصيل

‎حصلت شبكة قنوات النهار على حكم تعويض ضد الكابتن رضا عبد العال المحلل الرياضي بأحد البرامج ، قيمته مليون ونصف المليون جنيه وكذلك 250 الف جنيه كمصاريف تقاضي

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

جاء ذلك نظراً للأضرار المادية و الأدبية التي لحقت بالقناة ،والتي تعاقدت مع المحلل الرياضي للظهور على شاشتها، ولكن ترك المكان وانضم لأحد البرامج الرياضية الأخري دون إخطار وموافقة القناة وحملت القضية رقم 1401 لسنة 2020.

‎وقالت أوراق القضية أن القناة إتهمت رضا محمد عبد العال سلطان وشهرته " رضا عبد العال" بالتسبب في أضرار مادية وأدبية وقدمت عقداً للمحكمة عنوانه " عقد ضيف دائم لبرنامج رياضي" ومحرر بتاريخ ١٨ يناير ٢٠٢٠ وذلك بصفة حصرية ومنعه من الظهور في أي قناة اخرى .

‎وشرحت أوراق القضية أن رضا اعتذر لهيئة المحكمة عن الحضور في إبريل الماضي ،لقيامه بإجراء عملية جراحية ،وطلب تأجيل الجلسة ولكن المحكمة رفضت لعدم تقديمه مستندات تؤكد موقفه القانوني وحضر في بعض الجلسات النهائية عقب تعافيه .

‎وطلبت القناة عبر ممثلها القانوني تعويضاً قدره ١٠ ملايين جنيه وانتهت الجلسات بالحكم على المحلل الرياضي بدفع تعويض قدره مليون ونصف المليون جنيه وكذلك دفع ٢٥٠ ألف جنيه كأتعاب قضائية.

‎وقالت القناة عنها سوف تستكمل تنفيذ باقي الإجراءات للحصول على مبلغ التعويض ،والذي يعد جزءً قليلا مقارنة بالأضرار التي لحقت بها.

تصريحات رضا عبدالعال

وتحدث عبد العال في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج عن محمد صلاح مع نجوم العالم الخارجي.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج : أن اللاعب محمد صلاح أفضل لاعب في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف: صلاح في منطقة بعيدة عن كل اللاعبين المصريين علي مر التاريخ بما يقدمة من إنجازات مع نادي ليفربول الإنجليزي.

وواصل: يجب أن نفخر بوجود صلاح وسط كبار أوروبا ميسي وكريستيانو .

وأردف : الأمكانيات ساعدت صلاح بشكل كبير مع نادية عكس وجودة مع المنتخب لايجد من يساعدة للخروج بإمكانياتة.

تصدر الفرعون المصري محمد صلاح قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية الجولة الخامسة من عمر المسابقة.

وتمكن محمد صلاح من تسجيل هدف في مباراة فريقة أمس أمام فريق كريستال بالاس ليرتفع رصيدة الي 4 أهداف.

ويعتلي محمد صلاح قائمة الهدافين مناصفةً مع ميكيل أنطونيو لاعب وست هام وبرونو فيرنانديز

لاعب مانشستر يونايتد برصيد أربعة أهداف لكل منهما.

بينما يأتي البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الثاني برصيد 3 أهداف بعد تمكنه من تسجيل هدف في مباراة اليوم أمام فريق ويستهام يونايتد.