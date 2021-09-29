/652527/محمد-عبد-العزيز-يشارك-في-لقاء-وفد-سفراء-الاتحاد-الأوروبي-لتعزيز-الاستراتيجية-الوطنية-لحقوق-الإنسان

شارك النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في لقاء وفد سفراء الاتحاد الأوروبي برئاسة السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الاوروبي بالقاهرة، حيث تم النقاش في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وآليات تفعيلها بتشريعات تعزز مسيرة حقوق الإنسان في مصر بمختلف الجوانب المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأهمية التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي بمختلف المجالات.

دوت الخليج يرصد تفاصيل لقاء حقوق النواب بوفد سفراء الاتحاد الاوربي

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانشاء

شارك في اللقاء النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والنائب محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ،والنائبة سحر البزار وكيلة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، النائب محمد فريد وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ.

دور الانعقاد الثاني

وتجدر الاشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، دعا مجلس الشيوخ لعقد اولى جلساته يوم ٥ أكتوبر.

كما دعا رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي يوم السبت ٢ أكتوبر.

ونصت المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

كما نصت المادة 275 على أن يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل. وإذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.

ونصت المادة 276 يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم. ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".