/652528/وفاة-حلاق-بالمنيا-والنيابة-تأمر-بتفريغ-الكاميرات-لكشف-الملابسات

في ظروف غامضة، توفي حلاق بعد نشوب مشادة كلامية مع جاره التاجر بسبب لعب الأطفال بأحد الشوارع الرئيسية بمدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، وأمرت النيابة العامة تفريغ جميع الكاميرات المراقبة في مكان الواقعة لكشف الملابسات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل وفاة حلاق في ظروف غامضة في المنيا

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من قسم شرطة ملوي بورود بلاغ من مدير مستشفى ملوي العام بوصول «أحمد.ح» 52 سنة، صاحب صالون حلاقة ومقيم بندر ملوي جثة هامدة وبه آثار ارتطام بالرأس.

أجهزة البحث الجنائي

وعلى الفور انتقلت أجهزة البحث الجنائي إلى مكان الواقعة، حيث أتضح أن المتوفي صاحب صالون حلاقة، وقد أعتاد مجموعة من الأطفال لعب الكرة أمام محل الحلاقة الخاص به فقام بتحذيرهم أكثر من مرة بالابتعاد واللعب بعيدا عن محل الحلاقة الخاص به.

وفي يوم الجريمة قام الحلاق المتوفي بالذهاب إلى جاره صاحب محلات الملابس الجاهزة ويدعي «م.م»، 39 عاما، معاتبا إياه على تكرار قيام أولاده باللعب أمام محل الحلاقة ومعاكسته بإلقاء أكياس المياه عليه، وتطور العتاب إلي مشادة كلامية بينهما، ثم غادر الحلاق محل التاجر وبعد خطوات سقط على الأرض مما أدى إلى ارتطام رأسه بالأرض ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وباستدعاء التاجر للغدلاء بأقواله أمام جهات التحقيق، أكد أنه لم يقم بالاعتداء على جاره الحلاق المتوفي وأن ما حدث بينهما لا يتعدي حدود المشادة الكلامية والعتاب، بينما اتهم شقيق الضحية التاجر بقيامه بالتعدي على شقيقه محدثا إصابته التي تسببت في الوفاة.

تفريغ جميع كاميرات المراقبة

وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وتم إبلاغ النيابة العامة للتحقيقات في الواقعة، حيث قررت تفريغ كاميرات جميع المراقبة بالمحلات المحيطة بمكان الواقعة وسرعة تحريات المباحث للوقوف على الأسباب الحقيقية لوفاة الحلاق وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لتحديد سبب وتوقيت الوفاة.