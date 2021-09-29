«رسبت في هندسة واعتذرت عن العمل مع نادية الجندي»..أبرز تصريحات فاروق فلوكس بالمجلس الأعلى للثقافة

/652533/رسبت-في-هندسة-واعتذرت-عن-العمل-مع-نادية-الجنديأبرز-تصريحات-فاروق-فلوكس-بالمجلس-الأعلى-للثقافة

بدأت ندوة الفنان الكبير فاروق فلوكس، بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، والتي كانت بحضور الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومى للمسرح، ويديرها الفنان محسن منصور، وذلك على هامش تكريم الفنان فاروق فلوكس فى المهرجان القومى للمسرح فى دورته الـ14.

دوت الخليج يرصد أبرز تصريحات فاروق فلوكس بالمجلس الأعلى للثقافة

فاروق فلوكس: هدفي كان دخول كلية هندسة وليس التمثيل

تحدث الفنان فاروق فلوكس في بداية ندوته بالأعلى للثقافة، عن تفاصيل دخوله الفن مشيرا إلى أنه لم يكن يرغب بهذا من البداية وكان طموحه الأساسي دخول كلية الهندسة قسم ميكانيكاـ فقال: “انا مكنتش اعلم اى شىء فى الفن، وكان كل همى وأنا فى الثانوية إنى أطلع مهندس مكانيكا، ودخلت كلية هندسة، وكنت الأول على المدرسة حينها، وكانت الهندسة حينها من 55%"، لما قامت حرب 56 شاركت فيها وظللت فى بورسعيد حتى انتهاء العدوان، ولم اقدر أن أوفق بين الدراسة فرسبت 3 مرات”.

بداية فاروق فلوكس في عالم الفن

وكشف فاروق فلوكس عن الصدفة التي وجهته لعالم الفن رغم رفضه الدائم لذلك، قائلا: “عُرض على التمثيل، ورفضت وقولت أنا مليش فى الكلام ده، وفى أول مشهد تجريبى شعرت أننى "مش بفهم"، لكننى قرر ألا أفشل، أنا لا أحب الفشل".

وعن بدايته الفنية، قال فلوكس أنها كانت من خلال مسرحية صامتة بعنوان "خاتم سليمان"، وبتوجيهات الفنان الكبير أبو بكر عزت والتي حققت نجاحا كبيرا، وحصل من خلالها على ميدالية، ومن حينها المسرح لم يخرج من دمه، منذ 54 سنة.

فاروق فلوكس يحضر لعمل مسرحي جديد وهذه امنيته الأخيرة

وتحدث فلوكس عن أمنيته الأخيرة قائلا: “أحضر فكرة مسرحية جديدة، تحمل عنوان في انتظار عيد ميلاد، والمسرحية تناقش فكرة المجتمع العالمي، في شكل زوج وزوجة، وأنا كلمت أحد المنتجين، ونفسي تختم حياتي بهذا العمل”.

ووجه الفنان فاروق فلوكس نصيحة للجيل الحالي، الذي يعمل بالمسرح، ناصحًا لهم بعدم الصبر على شقاء هذه المهنة، وأن لا يقارنون أنفسهم بأحد، فإن الموهبة هي التي تفرض ذاتها في سوق العمل، متمنيًا لهم النجاح والتألق في حياتهم المقبلة.

فاروق فلوكس يعتذر عن العمل مع نادية الجندي بسبب الراقصة والسياسي

هذا وقد كشف لأول مرة عن اعتذاره من العمل مع الفنانة المتألقة نادية الجندي من أجل فيلمه “الراقصة والسياسي”، رغم رفضه لهذا الدور، موضحا: “دور الراقصة والسياسى عرض على بطريقة غريبة، وكلمنى وحيد حامد وقال "أحنا مش هنشتغل مع بعض" وكان عرض علي دور مع المنتج محمد مختار، لكننى قبلت دورى فى الراقصة والسياسى، لانه استفزني و"ومعرفتش انام"، وهو ده كان التحدي"، مشيرًا إلى أنه تقاضي فيه 3 آلاف جنيه، واشترى 14 طقمًا من أجل هذا الدور، وذلك إعجابه الشديد بفكرة العمل، وقضيته الهامة التي كان يُناقشها.

و أكد فلوكس أن أبنائه تعرضوا لبعض الإيذاءات بسبب دوره الشرير في فيلم الراقصة والسياسي، قائلًا: “كنت متوقع نجاح شخصيتي في هذا العمل، لدرجة أن أولادي في مدرسة كانوا بيتضربوا بسبب الدور”.