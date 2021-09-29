ضبط سلع غير مطابقة للمواصفات خلال حملة على المحلات التجارية بأسيوط «صور»

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شن رئيس مركز ومدينة البدارى محمد حسن الديب حملة على الأسواق والمحلات التجارية بالتعاون والتنسيق مع شرطة التموين وتم ضبط 100 دجاجة و2000 كيلو جبنة غير صالحين للاستخدام الادمى ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وتم تحرير 25 محضر للمخابز بسبب التلاعب فى الميزان وعدم الامتثال لقرارات مديرية التموين وضبط 60 علبة سجائر سوق سوداء ، وشدد المهندس عمرو عبد العال نائب محافظة أسيوط على ضبط كل من يفكر فى المتاجرة بصحة المواطنين.

ضبط سلع غير مطابقة للمواصفات خلال حملة على المحلات التجارية بأسيوط

وقد أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على التصدى بكافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين من أصحاب المحلات والتجار ، ومنع التلاعب فى الأسعار بالإضافة إلى ضرورة شن حملات دورية من رؤساء المراكز والأحياء لمتابعة الأسواق والتجار بشكل مستمر.

جامعة أسيوط تستقبل وفدا من جامعة فيرجينيا تلك بالولايات المتحدة الأمريكية

على جانب أخر اصطحب رئيس جامعة أسيوط الوفد الأمريكى فى جولة داخل الحرم الجامعي ، وبدأت الجولة بزيارة مركز رعاية الطلاب ذوى الإعاقة وبعد ذلك زيارة صالة الامتحانات الإلكترونية والتى تم تجهيزها لإجراء الامتحانات الإلكترونية فى مختلف كليات جامعة أسيوط.

واختتمت الجولة زيارة المستشفى البيطرى التى تعتبر أكبر مستشفى متخصصة فى مجال الطب البيطري وتم إقامتها على مساحة 9 فدان وتضم المستشفى وحدة للأحياء المائية حيث تعتبر أول وحدة متخصصة على مستوي الجمهورية وتم إنشاؤها بتكلفة 10 مليون جنيه.