/652536/حرام-عليك--أنا-حامل--الحكاية-الكاملة-لطعن-ربة-منزل-وقتل-جنينها-في-أكتوبر

« أخد الفيزا والفلوس.. وقولت ليه حرام عليك أنا حامل سيبنى»، بهذة الكلمات بدأ زوج الضحية أقواله أمام جهات التحقيق،عن الواقعة المأساوية التي تعرضت لها زوجته «جهاد» الذي تبلغ من العمر الـ 30 عامًا، خلال سفره لعمل عمرة بالمملكة العربية السعودية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية كواليس طعن ربة منزل حامل وقتل جنينها في أكتوبر

ساكن معانا في العمارة

قال زوج المجني عليها «محمد م» أمام جهات التحقيق:« إن زوجته تعرضت للطعن من المتهم وهو أحد الساكنين بنفس العقار ومقتل الجنين قبل أيام من الولادة داخل بطنها، وتلقت 9 طعنات بسلاح أبيض«سكين»، في أماكن متفرقة بالجسد منهم طعنة أصابت الجنين، وأدت إلى وفاتها، والدافع وراء الجريمة سرقة الشقة، كما اعتاد المتهم على سرقة أهالي المنطقة.

وأكمل زوج الضحية ايضًا:« أنه لم يكن متواجدًا في الشقة خلال حدوث الجريمة، ولكنه كان يتحدث مع زوجته على الهاتف قبل الواقعة بدقائق ودار بينهما جدال لطيف على اختيار اسم الطفل الذى انتظره 6 سنوات بعدها ذهب لأداء صلاة الفجر وبعد عدة ساعات تلقى الخبر من أحد جيرانه، على الفور توجه إلى المطار وحضر إلى زوجته في المستشفى».

راقب الشقة عدة أسابيع

أشار زوج المجني عليها:« أن المتهم استمر في مراقبة الشقة لعدة أسابيع، واستغل غياب الزوج لقيامه بالسفر إلى الخارج لعمل عمرة وتسلق المتهم إلى الشقة بحوزته سلاح أبيض« سكين»، وخلال تواجده داخل الشقة سمع صوتًا بالصالة توجّه إلى مصدره وجد المجني عليها، وطعنها 9 طعنات ما أدى إلى سقوطها ومقتل الجنين داخل بطنها، وبعدها سرق هاتفها المحمول وفر هاربًا.

إصابة ربة منزل حامل بطعنات متفرقة بالجسد وقتل الجنين

ترجع تفاصيل الجريمة، عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بإصابة ربة منزل تبلغ من العمر الـ 30 عامًا، حامل في شهرها التاسع بطعنات متفرقة بالجسد ومقتل جنينها.

على الفور، وجّه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة، وتبين من التحريات التي باشرها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أن الواقعة ارتكبها عامل بغرض السرقة، وتحرر المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

بعد بالفحص، أتضح أن المتهم سبق اتهامه في أكثر من قضية سرقة في المنطقة، أخرها سرقة شقة في نفس العمارة، الذي حدثت فيه جريمة الاعتداء على ربة المنزل، والتي كان دافعها السرقة، وبعد ضبط المتهم ومواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقيامه بسرقات أخرى.