/652538/مركز-الدبلوماسية-البرلمانية-العربية- يختتم-فعاليات-برنامج-المعايير-الحديثة-في-إدارة-المجالس-النيابية-والشورية

اختتم مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي، فعاليات البرنامج التمكيني للأمناء العامين والأمناء العامين المساعدين بالمجالس والبرلمانات العربية، وذلك برعاية النائب علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربى.

وجاء البرنامج التمكينى حول المعايير الحديثة في إدارة المجالس النيابية والشورية، والذي أقيم في العاصمة المصرية القاهرة بحضور النائب اللواء طارق نصير عضو البرلمان العربي والنائبة شادية الجمل نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي.

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ودشن البرلمان العربى مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية وذلك بمناسبة مرور ثمانى سنوات على إنشاء البرلمان العربى، بصفته الدائمة.

وافتتح علاء عابد، نائب رئيس البرلمان العربي، السبت الماضى فعاليات البرنامج التمكيني للأمناء العامين والأمناء العامين المساعدين بالمجالس والبرلمانات العربية، حول: المعايير الحديثة فى إدارة المجالس النيابية والشورية، الذي نظمه البرلمان العربي من خلال مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي، حيث أكد حينها أهمية هذا البرنامج التمكيني من أجل أن يكون هناك دبلوماسية برلمانية عربية موحدة، وأداء قوي على مستوى الأمانات العامة للبرلمانات العربية، وفق أفضل المعايير العالمية المعمول بها في هذا المجال، موجهًا الشكر إلى عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، لتكليفه برعاية هذا البرنامج المهم، وموضحًا أن إستراتيجية العمل الجديدة للبرلمان العربي تستهدف تطويع أدوات وآليات الدبلوماسية البرلمانية العربية لخدمة العمل العربي المشترك، خاصة على المستوى البرلماني.

مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية يختتم فعاليات برنامج« المعايير الحديثة في إدارة المجالس النيابية والشورية»

وأشار عابد إلى أن البرلمان العربي يهدف إلى البناء على هذا البرنامج التمكيني باعتباره الأول على المستوى العربي في هذا المجال، مضيفًا أن البرلمان العربي لديه خطة تحرك وشراكات مهمة يسعى لإنجازها خلال دور الانعقاد الجديد للبرلمان العربي، والذي يبدأ فى النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل.

وأستمر البرنامج من الفترة 25 إلى 29 سبتمبر الجاري، ودار موضوعه حول "المعايير الحديثة في إدارة المجالس النيابية"، وناقش عدد من المحاور، منها الإتجاهات الحديثة في تطوير العمل البرلماني على مستوى الأمانات العامة، بالإضافة إلى بناء إستراتيجيات التميز لمكاتب الأمناء العامين والأمناء العامين المساعدين، وكل ما يتعلق بتعزيز دورهم في الإرتقاء بأداء البرلمانات العربية.