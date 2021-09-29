/652539/خاص-حسين-لبيب-ينهى-أزمة-تمرد-لاعبو-الزمالك-بعد-الامتناع-عن-التدريبات

تواجد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، داخل مقر تدريبات الفريق اليوم، وذلك من أجل إنهاء ازمة تمرد لاعبو الزمالك بسبب التدريبات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأجتمع حسين لبيب مع كباتن الفريق وابرزهم، محمود عبد الرازق شيكابالا وطارق حامد، ومحمود علاء، وأكد للجميع أنه يقدر جيداً تقبل اللاعبين ما حدث خلال الفترة الماضية، ولكن لن يرضى بالامتناع عن التدريبات.

وعلم موقع دوت الخليج، أن حسين لبيب أبلغ لاعبو الزمالك، أن القلعة البيضاء أكبر من الجميع وأن ما حدث بالأمس لن يمر مرور الكرام، ويجب أن تقام التدريبات بشكل طبيعي، وسيتم حل الأزمة المالية خلال الفترة القادمة.

ووافق اللاعبو على إقامة التدريبات من جديد وطالبوا من حسين لبيب سرعة الحصول لعى المستحقات المالية، مع عدم ما حدث في تدريبات الأمس، والذي أكد خلالها حسين لبيب أن ما حدث لن يمر مرور الكرام، وأنه يجب إحترام إسم نادي الزمالك".

حسين لبيب يعلنها صريحة للجماهير.. أتبرع بـ 100 جنية لنادي الزمالك لإنهاء مستحقات اللاعبين ومشاكل النادي

طلب حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك، أنه يطلب من جماهير نادي الزمالك التبرع للنادي من أجل حل أزمة رواتب اللاعبين ومشاكل النادي.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أم بي سي مصر" حساب نادي الزمالك في البنك رقمه 1911، وبوعد الجماهير في حال التبرع هيتم توزيع المبالغ المالية في حساب اللاعبين وليس المشاريع".

حسين لبيب ينهى أزمة تمرد لاعبو الزمالك

وطالب حسين لبيب جماهير الزمالك التبرع من أجل سداد مستحقات اللاعبين والتجديد لمن تنتهي عقودهم خلال الفترة القادمة.

وتابع" الجميع يتعامل معنا كأننا خسرنا جميع البطولات خلال الفترة الأخيرة، ولا يعلم أحد بأننا فزنا بعدد 6 بطولات من أصل 8 بطولات".

وأردف" دائما عندما نفوز بالبطولات تحدث أزمات ومشاكل لنادي الزمالك، والجميع يريد إسقاط نادي الزمالك، وهناك أشخاص كثيرون سعيدين بسبب ما يحدث داخل نادي الزمالك حاليا".

واختتم" الشائعات طالت نادي الزمالك كثيرا خلال الفترة الأخيرة، وهناك أقاويل بأن كارتيرون هرب من نادي الزمالك، ولا نعلم ما يحدث حاليا على الساحة الرياضية".