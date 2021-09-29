/652540/تعرف-على--قرارات-النيابة-العامة-حول-حريق-مجمع-مطاعم-جليم-بالإسكندرية

أصدرت نيابة الإسكندرية، اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، عددًا من القرارات المهمة بعد الحريق الذي اندلع في مجمع مطاعم وكافيهات بمنطقة جليم، شرق الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، دون إصابات بشرية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل 5 قرارات بعد حريق مجمع وكافيهات بمنطة جليم

قرارات النيابة في حريق جليم

وأمرت نيابة الرمل أول بالإسكندرية ندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وتحديد بدايته ونهايته للوقوف على أسبابه، وإحضار ملف المطعم والمطاعم المجاورة من الحي، لبيان مدى صحة التراخيص الممنوحة لها، ومدى اتباع اشتراطات السلامة المهنية، وتطبيق الأمن الصناعي.

طلبت النيابة التحفظ على جميع كاميرات المراقبة بمحيط المكان، لفحصها لبيان سبب الحريق، وطلب تقرير الحماية المدنية.

حريق مجمع مطاعم وكافيهات بمنطقة جليم

وباشرت نيابة الإسكندرية تحقيقاتها في حادث الحريق الذي اندلع بمجمع مطاعم وكافيهات بمنطقة جليم، شرق الإسكندرية، لمعرفة الأسباب الحقيقية حول الحريق.

واندلع حريق صباح اليوم داخل منطقة المطاعم بـ جليم شرق الإسكندرية، ودفعت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وأغلق رجال الأمن طريق الكورنيش، وعمل تحويلات مرورية للسيارات.

تفاصيل الحريق

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مساعد الوزير ومدير أمن الإسكندرية، بلاغًا من قوات الحماية المدنية في الإسكندرية باندلاع حريق داخل منطقة المطاعم بمنطقة جليم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية في الإسكندرية مصحوبة بعدد من رجال مباحث قسم الرمل أول، من أجل السيطرة على الحريق وإخماده وكشف أسبابه.

وتمكنت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق، وعادت الحركة المرورية إلى طبيعتها على طريق الكورنيش بعدما أغلقت قوات الأمن الطريق أثناء إخماد الحريق حفاظا على حياة المواطنين.