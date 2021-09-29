/652541/خاص-غموض-موقف-علي-معلول-مع-الأهلي-بعد-ظهور-عرض-الدحيل-القطري

مازالت أزمة تجديد تعاقد على معلول مع النادي الأهلي، لها الأهمية الكبرى خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد ظلبات اللاعب المالية الكبيرة خلال المواسم الثلاثة القادمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج أن علي معلول كان يطلب التعاقد لمدة 3 سنوات، ولكن رفض الإدارة على أن تكون لمدة عامين فقط، مقابل الحصول على مبلغ مليون و200 الف دولار في الموسم الواحد.

وتحدث أحد مسئولي الدحيل القطري خلال الفترة الماضية مع اللاعب من أجل التعاقد معه، ومن الممكن أن ينتقل لصفوف الفريق بعد نهاية تعاقدة مع الفريق، خاصة أن الفريق القطري أنهي قائمة المحترفين لديه.

وفي حال رفضت إدارة النادي الأهلي طلبات علي معلول المالية، سيكو ناللاعب قريب للغاية من التواجد مع الدحيل خلال الموسم القادم، وفي إنتقال حر دون الرجول للنادي الأهلي.

يذكر أن علي معلول يطلب الحصول لعى عقد لمدة 3 سنوات، على أن يكون الموسم الواحد بمبلغ مليون و 500 الف دولار.

محمد صلاح: محمد هاني يتعرض للظلم مع الأهلي.. وكارلوس كيروش «النقطة المضيئة» مع الفراعنة

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن محمد هاني لاعب الأهلي يتعرض للظلم خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس2" بخصوص منتخب مصر، أرى أن محمد هاني لاعب النادي الأهلي يتعرض لظلم شديد للغاية، والنادي الأهلي يتعامل معه بطريقة غير جيدة وغير مفهومة، فكان سبباً رئيسيا في فوز الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا مرتين على التاولي".

تجديد تعاقد علي معلول مع الأهلي

وأكمل" محمد هاني ظهير أيمن عالمي، والمنتخب قرر إستدعاء لاعب خط وسط من أجل اللعب في مركز الظهير الأيمن، وهو أكرم توفيق، وكان من المفترض أن يتم تواجد حازم إمام لاعب نادي الزمالك، نظراً لخبراتة مع منتخب مصر".

وزاد" كارلوس كيروش هو الأفضل فقط من ضمن الاختيارات التي جاءت لمنتخب مصر خلال الفترة الأخيرة، وتواجدة بشرة خير للجميع وللجماهير المصرية التي تريد التواجد في كأس العالم العام القادم".

وأردف" اختيارت كارلوس كيروش ممتازة، ويضم من يتألق فقط ولا يعتمد على الأسماء، وبدليل تواجد لاعبي طلائع الجيش الذين فازوا ببطولة السوبر المصري أمام الأهلي".

واختتم" أتمنى أن يحصل أحمد سمير لاعب طلائع الجيش على فرصة حقيقة مع المنتخب، لأنه خامة جيدة وممتازة".