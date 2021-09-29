«يجمعهما عمل غنائي»..ملكة جمال الهند تثير الجدل بظهورها مع محمد رمضان

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شارك الفنان المتألق محمد رمضان صورة له بجانب الفنانة الهندية أورفاشي، ما جعل عدد كبير من الجمهور في ترقب لمعرفة ما المفاجأة التي يحضر لها محمد رمضان بجانب هذه الفتاة المثيرة فضلا عن سيرتها الشخصية.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أبرز المعلومات حول الفنانة الهندية أورفاشي

الممثلة الهندية أورفاشي

الفنانة الهندية أورفاشي او ما تعرف بملكة جمال الهندي هي، صاحبة لقب ملكة جمال مطربات الكون لعام 2015، وهي ممثلة هندية وعارضة أزياء حصلت على لقب ملكة جمال الهند عام 2015، ومثلت بلدها في مسابقة ملكة جمال الكون، وفازت بلقب ملكة جمال المطربات في العام ذاته.

اجتمعت العديد من المرات مع محمد رمضان في دبي وشارك معا في اعمال غنائية من قبل وتعد المرة الأولى للقاء الثائي كانت من خلال حفل عشاء وغنت معه إحدى أغنياته وكانت العلاقة بينهما ودية ولم تتطرق إلى فكرة عمل يجمعهما معًا، بعدها شاركته النجمة في اغنية” فيرساتشي” التي أعلن وقتها أن كامل أرباح الأغنية ستذهب إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، موجهًا التهنئة لكافة جمهوره في الوطن العربي بمناسبة حلول عيد الفطر.

محمد رمضان يحضر لأغنية جديدة للمرة الثانية مع أورفاشي

ومن المقرر أن يحضر محمد رمضان حاليًا أغنية جديدة مع النجمة الهندية أورفاشي بمدينة دبي يعمل على تصويرها حاليا لإطلاقها خلال أيام، من إخراج حسام الحسيني.

قائمة صناع عمل مسلسل محمد رمضان الجديد 2022

على الجانب الآخر، اقتحم الفنان ومطرب المهرجانات محمد رمضان السباق الرمضاني لعام 2022 بشعلة حماس، حيث أنه تعاقد على مسلسل جديد لم يُكشف عن اسمه حتى الآن، من إنتاج محمد السعدي، تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

وأعلن رمضان دخوله السباق الرمضاني لعام 2022 من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث نشر صورة تجمعه بصناع العمل، وعلق عليها قائلًا: "تم بحمد الله التعاقد على مسلسل رمضان٢٠٢٢ من إنتاج محمد السعدي تأليف محمدفريد للمخرج الكبير محمد_ياسين".

وتابع: "رمضان يجمعنا إن شاء الله بكل خير وثقة في الله نجاح يليق بالجمهور العربي العظيم".