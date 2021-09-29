/652547/خاص-باتريس-كارتيرون-يرفض-عودة-أسامة-نبيه-للزمالك

طالب باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، عدم عودة أسامة نبيه للإدارة الفنية لنادي الزمالك من جديد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج أن حسين لبيب تحدث مع باتريس كارتيرون وأسامة نبيه، ورفض المدرب الفرنسي عودة أسامة نبيه من جديد، خاصة بعد رحيله خلال الفترة الماضية.

وكان حسين السيد وفاروق جعفر، قد طالبوا بإبعاد أسامة نبيه عن الزمالك، وذلك بعد الأحاديث التي خرجت من المدرب عبر السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية.

ويبحث النادي حالياً بعد من المدربين لتواجدهم مع باتريس كاريترون خلال الفترة القادمة، وقبل بداية الموسم الجديد.