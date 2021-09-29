تعرف على موعد طرح أغنية «خليكي»..أحدث أعمال رامي جمال

/652548/تعرف-على-موعد-طرح-أغنية-خليكيأحدث-أعمال-رامي-جمال

يواصل الفنان رامي جمال تألقه في عالم الغناء من خلال استعداده لطرح أغنية جديدة تحمل اسم «خليكي» خلال الفترة القليلة المقبلة، والتي تعد أحدث أعماله الغنائية ضمن ألبومه الجديد «ولسة».

دوت الخليج يرصد أحدث أعمال الفنان رامي جمال

خليكي أحدث أغنيات رامي جمال

نشر رامي جمال بوستر أغنيته الجديدة «خليكي» عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وكتب عليها قائلًا: «رامي جمال.. خليكي.. أغنية جديدة قريبًا من آلبوم ولسه.. من إنتاج نجوم ريكوردز».

رامي جمال يعلن تعاونه مع محمد حماقي في عمل جديد

وعلى نفس السياق، أعلن رامي جمال تعاونه مع محمد حماقي في عمل جديد من خلال نشره صورة برفقته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وعلق عليها واعدًا جمهوره ومتابعيه بعدة مفاجأت خلال الفترة المقبلة قائلًا: "حماقي أخويا وعشرة عمري ووش خير على بعض، بعد إجازة فنية بينا لمدة 11 سنة.. قررنا نعملكم كذا مفاجأة إن شاء الله، خليكم جاهزين اللي فات كان كبير واللي جاي غير".

رامي جمال يطرح أغنية «كنا ممكن نتفق»

هذا وطرح المطرب رامي جمال أحدث أغانيه «كنا ممكن نتفق» وهي خامس أغاني ألبومه ولسه عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ليحتفل بها مع جمهوره قبل نهاية فصل الصيف لعام 2021، والعمل من كلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع أمين نبيل، وألحان محمد حمزة.

رامي جمال يحصل على الإقامة الذهبية بالإمارات

وأعلن رامي جمال أمس حصوله على الإقامة الذهبية بالإمارات من خلال حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، حيث غرد قائلًا: "‏جزيل الشكر لحكومة أبوظبي و قيادتها على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف: "و كل التقدير و الإمتنان لجميع المؤسسات الحكومية و فريق العمل القائم، أتمنى للجميع النجاح الدائم و المزيد من التقدم و الإبداع، كل شكري و إحترامي لدولة الإمارات الشقيقة قيادة و شعبًا".