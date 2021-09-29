مدبولى لنائب الرئيس البرازيلى: نحرص على تدشين خط طيران مباشر إلى ساو باولو

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر المجلس، هاميلتون أنطونيو موراو، نائب رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، وأنطونيو باتريوتا، سفير البرازيل لدى القاهرة، وأعضاء الوفد المرافق. وحضر اللقاء الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، والسفير هشام سيف الدين، مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية.





واستهل رئيس الوزراء المقابلة بالترحيب بنائب رئيس البرازيل، معربا عن اعتزاز مصر بعلاقتها الثنائية مع البرازيل، والتى اتسمت بأنها ظلت دوما علاقات إيجابية، فى ظل تطابق منطلقات سياستهما الخارجية القائمة على احترام القانون الدولى، والالتزام بمبادئ التسوية السلمية للمنازعات، واتفاق رؤيتهما حول مجمل القضايا الدولية والإقليمية، فضلا عن اضطلاعهما، بدور رائد فى تعزيز الاستقرار الإقليمى، والتعبير عن مصالح ومواقف الدول النامية فى المحافل الدولية اتصالا بقضايا التنمية المستدامة وقضية تغير المناخ وغيرها.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى الأهمية الاستراتيجية التى تمثلها البرازيل بالنسبة لمصر، باعتبارها الشريك التجارى الأكبر لمصر فى أمريكا الجنوبية، حيث يبلغ حجم التجارة حوالى 1.3 مليار دولار.

كما لفت إلى أهمية زيادة التبادل التجارى بين البلدين خلال الفترة القادمة بما يحقق مصالح الطرفين، كما أعرب عن تطلعه لأن يساهم انعقاد الدورة الثانية للجنة التجارية المشتركة لاتفاقية الميركسور، فى دفع العلاقات التجارية بين البلدين.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى حرص مصر على تدشين خط طيران مباشر بين القاهرة ومدينة ساو باولو البرازيلية، كون ذلك سيؤدى إلى إحداث نقلة فى العلاقات بين البلدين، ليس فحسب من خلال زيادة تدفق السياحة بينهما، بل وأيضا على مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية.

كما توجه رئيس الوزراء بالشكر للجانب البرازيلى على دعم مصر فى المحافل الدولية، وأعرب عن تطلعنا إلى مواصلة التنسيق مع البرازيل فى الملفات التى يتم تناولها فى الأطر متعددة الأطراف، وعلى رأسها قضية تغير المناخ، لاسيما على ضوء تطلعنا لاستضافة الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ 2022.

من جانبه، أشاد نائب رئيس البرازيل بعلاقات التعاون مع مصر، واصفا القاهرة بالشريك الهام لبلاده فى أفريقيا والعالم العربى.

كما أعرب عن سعادته بما شهدته العلاقات التجارية مع مصر من طفرة بفضل توقيع اتفاقية الميركسور للتجارة الحرة.

وأضاف أن البرازيل ترحب بتدشين خط الطيران المباشر بين القاهرة وساو باولو، لما سيكون له من مردود إيجابى بالغ على تعزيز وتيسير التعاون فى مختلف المجالات.

كما أعرب المسئول البرازيلى عن تطلع بلاده، للتعاون مع مصر فى مجال الزراعة، وكذا توقيع اتفاقية لمنع الازدواج الضريبى، وهو ما وعد رئيس الوزراء بالعمل عليه خلال الفترة المقبلة.