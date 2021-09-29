قررت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، مد فترة تسجيل الرغبات علي موقع التنسيق الإلكتروني، وكذلك استلام ملفات وأوراق هؤلاء الطلاب عن طريق مكتب التنسيق الرئيسي بمقره بجامعة عين شمس، وذلك حتى يوم الأحد الموافق 3 أكتوبر 2021، مع العلم بأن مكتب التنسيق يفتح أبوابه أمام الطلاب جميع أيام الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت لإتاحة الفرصة للطلاب لتسليم ملفات أوراقهم.
وقالت الوزارة فى بيان اليوم إن ذلك يأتى في إطار التيسيرات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأبنائها الطلاب، ونظراً لتأخر الجهة المانحة لشهادة الدبلومة الأمريكية في إمداد الإدارة المختصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في إرسال النتائج المكتملة لبعض الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومة الأمريكية هذا العام 2021، وحرصاً علي مصلحة الطلاب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعليم العالى: مد فترة التقديم لتنسيق طلاب شهادة الدبلومة الأمريكية لـ 3... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.