/652543/ضياء-السيد-عمل-الجهاز-الفني-للمنتخب-يصل-لـ-9-ساعات-في-اليوم

كشف ضياء السيد كدرب عام المنتخب المصري الأول، عن المجهود الذي يبذله الجهاز الفني الجديد للفراعنة، والتي تصل في الغالب إلى 9 ساعات على مدار اليوم، لمتابعة لاعبي الفراعنة المحترفين في الحارج وفي الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف ضياء السيد خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم: "نجلس كل يوم في الاجتماعات ما بين 8 و9 ساعات لمتابعة اللاعبين داخل وخارج مصر، المتابعة تكون دقيقة جدًا وكل لاعب نلخص له على الأقل 10 مباريات".

اللاعبين المحليين

تابع: "هناك أمور تتعلق باللاعبين المحليين نتحدث فيها كجهاز معاون، وكيروش شاهد مباراة السوبر وشاهد مبارتي الكأس، ونتحدث معه في بعض الأمور وهو لا يأخذ الكلام مسلمًا به، ومهند لاشين وأحمد سمير لم ينضما كثيرا للمنتخب ولكنه عندما شاهدهما أعجب بهما، ففعل نفس القصة ومايكل المتخصص لخص لهما 10 أو 12 مباراة".

قائمة المنتخب النهائية

وواصل: "القائمة النهائية سيتم الإعلان عنها بعد مباراة ليبيريا، وبالنسبة للاعب هيثم حسن، فـ كيروش كلفني أن أجمع له ملخصات لكل اللاعبين المصريين الذين يلعبون في أندية خارج مصر، وهيثم نحن معجبون به، ووالده قال لنا اعطونا فرصة حتى شهر 5 لأنه يريد أن يفاضل بيننا وبين فرنسا، لأن والده مصري ووالدته تونسية ويعيش في فرنسا".

استكمل: "نحن لم نغلق الباب ولم نقل له (إللي مش عايزنا مش عايزينه) تركنا الباب مفتوحًا حتى يفكر لشهر 5 وأتمنى في هذا التوقيت نكون في وضع جيد يحمسه على المجيء".

اختتم: "كيروش سيعتمد على اللاعب الجاهز، لأن الجاهز هو من سيفيدنا، وكل اللاعبين مهمين لدينا سواء محترفين أو محليين، والأجهز هو من سنعتمد عليه".

قائمة منتخب مصر لمواجهة ليبيريا

حراس المرمى:محمد الشناوي ( الأهلي ) محمد أبو جبل ( الزمالك ) محمد بسام ( طلائع الجيش ) محمد صبحي ( فاركو )

المدافعون:أحمد فتوح ( الزمالك ) محمد عبد الشافي ( الزمالك ) محمود حمدي - الونش - ( الزمالك ) أيمن أشرف ( الأهلي) علي جبر ( بيراميدز ) باهر المحمدي ( الإسماعيلي ) أحمد توفيق ( بيراميدز ) أكرم توفيق ( الأهلي )

لاعبو الوسط:حمدي فتحي ( الأهلي) عمرو السولية ( الأهلي ) طارق حامد ( الزمالك ) مهند لاشين ( طلائع الجيش) محمد مجدي - أفشة - ( الأهلي) عبد الله السعيد ( بيراميدز)

المهاجمون:محمد شريف ( الأهلي) مصطفى فتحي ( الزمالك) رمضان صبحي ( بيراميدز) ابراهيم عادل ( بيراميدز) أحمد زيزو ( الزمالك) أحمد سمير ( طلائع الجيش).