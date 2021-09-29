دوت الخليج يكشف سبب رفع دعوى قضائية ضد فودافون

/652549/تحيا-مصر-يكشف-سبب-رفع-دعوى-قضائية-ضد-فودافون

شغلت أزمة شركة فودافون مساحة واسعة من النقاش العام خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تقدم المحامي هاني سامح بدعوى لمجلس الدولة، تسعى لإلغاء رخصة فودافون.

دوت الخليج

وكان مجلس الدولة قد تلقى دعوى قضائية تفيد بإلغاء رخصة فودافون، وفرض الحراسة عليها مع تعيين لجنة من القومي لتنظيم للاتصالات لإدارة الشركة، بسبب سوء الخدمة وضعف الشبكة.

دعوى قضائية تطالب بإلغاء رخصة فودافون

كما طالبت الدعوى بتشكيل لجنة لإدارة شركة «فودافون مصر»، لضمان مستوى الخدمة، مع فرض الحراسة القضائية على الشركة.

وجاءت الدعوى فى نصها المقدم، تطالب بحفظ حقوق المستخدمين في التعويضات عن سوء الخدمة، خاصة مع تسببها في خسائر مادية لمستخدمي الشركة، بسبب ضياع المكالمات وانهيار جودة الشبكة، حيث أرقام المستخدمين غالب الوقت خارج الخدمة، وبما تسبب في استنكار الرأي العام وجمهور المستخدمين لتلك الخدمة السيئة ولانتشار هاشتاج على وسائل التواصل الإلكتروني، بعنوان: أنا مش قافل التليفون أنا فودافون.

الدعوى المقدمة إلى مجلس الدولة حملت رقم 72718 لسنة 75 قضائية، بالدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري.

تفاصيل الدعوى القضائية

وفي الدعوى المقدمة : «أنه رغم سوء حال شبكة «فودافون»، إلا أن الشركة عوضًا عن العمل على تحسين الخدمة وضخ الأموال للصيانة وتحسين الجودة، قامت بالعمل على استقطاب العملاء الجدد، والتغافل عن سوء الخدمة، بل وقامت وفقًا لوسائل الإعلام المصرية بعمل إعلانات دعائية تكلفت مبالغ باهظة منها مليوني دولار قيمة أجر للفنانة القديرة شريهان، عوضًا عن حملات دعائية تم فيها التعاقد مع المشاهير ومنهم النجوم محمد صلاح وعمرو دياب وروبي.

هذا وأكد المحامي هاني سامح أن: «مهام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وضع القواعد التي تضمن حماية المستخدمين وضمان جودة الخدمات، ومراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات، وحماية حقوق المستخدمين، وأن القانون قد نص في مواده على أن فرض الحراسة القضائية على الشركات، إجراء لا بد منه، للمحافظة على ما قد يكون لذوي الشأن من الحقوق».