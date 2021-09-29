/652550/عمرو-السولية-لم-أفكر-في-الشارة-هذه-الأمور-متروكة-للجهاز-الفني

أكد متوسط ميدان المنتخب المصري عمرو السولية أنه لم يفكر مطلقًا في إمكانية ارتداء شارة قيادة المنتخب خاصة أن هذه الأمور من اختصاص الجهاز الفني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتحدث السولية مع الصحفيين قبل بداية تدريبات اليوم عن ارتداء محمد صلاح شارة قيادة المنتخب رغم أقدميته حيث قال "لم أفكر في هذا الأمر مطلقًا، هذه أمور تخص الجهاز الفني فقط".

وعن أهمية مباراتي ليبيا قال في هذا السياق " لدينا مباراتان يجب الفوز فيهما من أجل تصدر المجموعة، كرة القدم الآن لا تعترف بالأسماء ويجب بذل قصارى جهدنا".

وأشاد عمرو السولية في نهاية تصريحاته بالجهاز الفني الجديد قائلًا "لدينا جهاز فني جديد مميز للغاية وأود أن أشكرهم على إراحتنا قبل الانضمام للمعسكر".

قائمة منتخب مصر لمواجهة ليبيريا

حراس المرمى:محمد الشناوي ( الأهلي ) محمد أبو جبل ( الزمالك ) محمد بسام ( طلائع الجيش ) محمد صبحي ( فاركو )

المدافعون:أحمد فتوح ( الزمالك ) محمد عبد الشافي ( الزمالك ) محمود حمدي - الونش - ( الزمالك ) أيمن أشرف ( الأهلي) علي جبر ( بيراميدز ) باهر المحمدي ( الإسماعيلي ) أحمد توفيق ( بيراميدز ) أكرم توفيق ( الأهلي )

لاعبو الوسط:حمدي فتحي ( الأهلي) عمرو السولية ( الأهلي ) طارق حامد ( الزمالك ) مهند لاشين ( طلائع الجيش) محمد مجدي - أفشة - ( الأهلي) عبد الله السعيد ( بيراميدز)

المهاجمون:محمد شريف ( الأهلي) مصطفى فتحي ( الزمالك) رمضان صبحي ( بيراميدز) ابراهيم عادل ( بيراميدز) أحمد زيزو ( الزمالك) أحمد سمير ( طلائع الجيش).

تصريحات ضياء السيد

قال: "القائمة النهائية سيتم الإعلان عنها بعد مباراة ليبيريا، وبالنسبة للاعب هيثم حسن، فـ كيروش كلفني أن أجمع له ملخصات لكل اللاعبين المصريين الذين يلعبون في أندية خارج مصر، وهيثم نحن معجبون به، ووالده قال لنا اعطونا فرصة حتى شهر 5 لأنه يريد أن يفاضل بيننا وبين فرنسا، لأن والده مصري ووالدته تونسية ويعيش في فرنسا".

وأضاف: "نحن لم نغلق الباب ولم نقل له (إللي مش عايزنا مش عايزينه) تركنا الباب مفتوحًا حتى يفكر لشهر 5 وأتمنى في هذا التوقيت نكون في وضع جيد يحمسه على المجيء".

واختتم: "كيروش سيعتمد على اللاعب الجاهز، لأن الجاهز هو من سيفيدنا، وكل اللاعبين مهمين لدينا سواء محترفين أو محليين، والأجهز هو من سنعتمد عليه".