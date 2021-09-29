/652551/واشنطن-تجدد-التزامها-بضمان-الأمن-المائى-لمصر-و-مدبولي-يشدد-على-الإسراع-بتطعيم-جميع-العاملين-فى-قطاع-التعليم

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك كل من بريت ماكجورك منسق الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومى الأمريكى، وأريانا برينجورت كبيرة مستشاري مستشار الأمن القومي الأمريكي، وجوشوا هاريس رئيس إدارة شمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي، ونيكول شامبين نائبة سفير الولايات المتحدة بالقاهرة.

دوت الخليج

واشنطن تجدد التزامها بضمان الأمن المائى لمصر

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم مناقشة مستجدات قضية سد النهضة في ضوء صدور البيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن وما تضمنه من ضرورة امتثال الأطراف للتوصل لاتفاق ملء وتشغيل ملزم قانوناً خلال فترة وجيزة على نحو يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، حيث أكد الرئيس من جانبه مدى الالتزام الذي أبدته مصر تجاه مسار المفاوضات وأن المجتمع الدولي عليه القيام بدور مؤثر لحل تلك القضية البالغة الأهمية، حيث إن مصر لن تقبل الإضرار بمصالحها المائية أو المساس بها.

وجدد "سوليفان" التزام الإدارة الأمريكية ببذل الجهود من أجل ضمان الأمن المائي المصري، وذلك عل ى نحو يحفظ الحقوق المائية والتنموية لكافة الأطراف.

مدبولي يشدد على الإسراع بتطعيم جميع العاملين فى قطاع التعليم وتطبيق الإجراءات الاحترازية

وفى سياق آخر، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم، الاستعدادات الجارية لبدء العام الدراسي الجديد، في إطار حرص الحكومة على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان انتظام العملية التعليمية، والحفاظ على الصحة العامة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن هناك توجيهات دائمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالحرص على بذل أعلى درجات التنسيق استعدادًا لعام دراسى جديد آمن لأبنائنا الطلاب، وكافة المشاركين فى العملية التعليمية سواء الجامعى أو قبل الجامعى.

وشدد رئيس الوزراء ضرورة العمل على الإسراع بتطعيم جميع العاملين فى قطاع التعليم، وكذا طلاب الجامعات، مع ضرورة الحفاظ فى الوقت نفسه على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، خلال الاجتماع، إلى ما تم اتخاذه من إجراءات فى إطار استعداد كافة الجامعات والمعاهد لاستقبال العام الدراسي الجديد، الذى سيبدأ يوم السبت الموافق التاسع من شهر أكتوبر المقبل، موضحاً أنه تم الانتهاء من تطعيم ما يقرب من 700 ألف من منتسبى الجامعات، ما بين أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والعاملين، والطلاب، حيث وصل معدل تلقى الجرعات إلى 36 ألف جرعة يومياً بالجامعات على مستوى الجمهورية.