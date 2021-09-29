/652552/عبد-الله-السعيد-هدفنا-الـ-6-نقاط-من-مبارتي-ليبيا-بأي-طريقة

شدد عبد الله السعيد صانع ألعاب المنتخب المصري، وفريق بيراميدز، على أهمية مباراتي ليبيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتحدث عبد الله مع الصحفيين قبل تدريبات المنتخب المصري اليوم حيث قال "جميع اللاعبين في حالة تركيز شديدة من أجل تحقيق الفوز في مباراتي ليبيا، لدينا جهاز فني جديد مميز ويتحدث معنا كثيرًا عن أهمية الفترة المقبلة".

عقبات المنتخب أمام ليبيا

وأكمل السعيد حديثه "لدينا من الخبرات ما يكفي للتعامل مع أرضية ملعب المنتخب الليبي "النجيل الصناعي" فقد سبق وخضنا العديد من المباريات في القارة الإفريقية على مثل هذه الملاعب".

وأنهى عبد الله السعيد حديثه قائلًا "هدفنا هو الحصول على الست نقاط أمام ليبيا وتصدر المجموعة ".

قائمة منتخب مصر لمواجهة ليبيريا

حراس المرمى:محمد الشناوي ( الأهلي ) محمد أبو جبل ( الزمالك ) محمد بسام ( طلائع الجيش ) محمد صبحي ( فاركو )

المدافعون:أحمد فتوح ( الزمالك ) محمد عبد الشافي ( الزمالك ) محمود حمدي - الونش - ( الزمالك ) أيمن أشرف ( الأهلي) علي جبر ( بيراميدز ) باهر المحمدي ( الإسماعيلي ) أحمد توفيق ( بيراميدز ) أكرم توفيق ( الأهلي )

لاعبو الوسط:حمدي فتحي ( الأهلي) عمرو السولية ( الأهلي ) طارق حامد ( الزمالك ) مهند لاشين ( طلائع الجيش) محمد مجدي - أفشة - ( الأهلي) عبد الله السعيد ( بيراميدز)

المهاجمون:محمد شريف ( الأهلي) مصطفى فتحي ( الزمالك) رمضان صبحي ( بيراميدز) ابراهيم عادل ( بيراميدز) أحمد زيزو ( الزمالك) أحمد سمير ( طلائع الجيش).

تصريحات ضياء السيد

قال: "القائمة النهائية سيتم الإعلان عنها بعد مباراة ليبيريا، وبالنسبة للاعب هيثم حسن، فـ كيروش كلفني أن أجمع له ملخصات لكل اللاعبين المصريين الذين يلعبون في أندية خارج مصر، وهيثم نحن معجبون به، ووالده قال لنا اعطونا فرصة حتى شهر 5 لأنه يريد أن يفاضل بيننا وبين فرنسا، لأن والده مصري ووالدته تونسية ويعيش في فرنسا".

وأضاف: "نحن لم نغلق الباب ولم نقل له (إللي مش عايزنا مش عايزينه) تركنا الباب مفتوحًا حتى يفكر لشهر 5 وأتمنى في هذا التوقيت نكون في وضع جيد يحمسه على المجيء".

واختتم: "كيروش سيعتمد على اللاعب الجاهز، لأن الجاهز هو من سيفيدنا، وكل اللاعبين مهمين لدينا سواء محترفين أو محليين، والأجهز هو من سنعتمد عليه".