/652553/ضياء-السيد-يكشف-عن-موعد-المحترفين-المنضمين-للمنتخب

شدد المدرب العام للمنتخب الوطني ضياء السيد على أهمية مباراة ليبيا مؤكدًا أنه من الصعب إحداث تغييرات كثيرة في الوقت الحالي، بسبب الضغط الذي يواجهة المنتخب الأول.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال السيد في تصريحات للصحفيين قبل بداية تدريبات المنتخب المقامة على ستاد برج العرب "لدينا مباراة مهمة نسعى من خلالها تصدر المجموعة ، لا يوجد لدينا وقت لإجراء تغييرات كثيرة وسنعتمد على جميع اللاعبين سواء المحليين أو المحترفين في الخارج".

قائمة المحترفين

وعن قائمة المحترفين المنضمين لقائمة المنتخب في المعسكر الحالي قال ضياء السيد "لقد قمنا باختيار تسعة لاعبين، لكن لا أستطيع أن أقول أن جميعهم سيتواجدون في القائمة النهائية والتي سنعلن عنها عقب مباراة ليبيريا الودية".

وتحدث السيد عن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر كارلوس كيروش قائلًا " يعقد معنا ومع اللاعبين جلسات يومية تمتد إلى تسع ساعات ويتابع العديد من مقاطع الفيديو للاعبين لعل أبرزهم مهند لاشين وأحمد سمير وبالفعل هما معنا في المعسكر الحالي".

قائمة منتخب مصر لمواجهة ليبيريا

حراس المرمى:محمد الشناوي ( الأهلي ) محمد أبو جبل ( الزمالك ) محمد بسام ( طلائع الجيش ) محمد صبحي ( فاركو )

المدافعون:أحمد فتوح ( الزمالك ) محمد عبد الشافي ( الزمالك ) محمود حمدي - الونش - ( الزمالك ) أيمن أشرف ( الأهلي) علي جبر ( بيراميدز ) باهر المحمدي ( الإسماعيلي ) أحمد توفيق ( بيراميدز ) أكرم توفيق ( الأهلي )

لاعبو الوسط:حمدي فتحي ( الأهلي) عمرو السولية ( الأهلي ) طارق حامد ( الزمالك ) مهند لاشين ( طلائع الجيش) محمد مجدي - أفشة - ( الأهلي) عبد الله السعيد ( بيراميدز)

المهاجمون:محمد شريف ( الأهلي) مصطفى فتحي ( الزمالك) رمضان صبحي ( بيراميدز) ابراهيم عادل ( بيراميدز) أحمد زيزو ( الزمالك) أحمد سمير ( طلائع الجيش).

تصريحات ضياء السيد

قال: "القائمة النهائية سيتم الإعلان عنها بعد مباراة ليبيريا، وبالنسبة للاعب هيثم حسن، فـ كيروش كلفني أن أجمع له ملخصات لكل اللاعبين المصريين الذين يلعبون في أندية خارج مصر، وهيثم نحن معجبون به، ووالده قال لنا اعطونا فرصة حتى شهر 5 لأنه يريد أن يفاضل بيننا وبين فرنسا، لأن والده مصري ووالدته تونسية ويعيش في فرنسا".

وأضاف: "نحن لم نغلق الباب ولم نقل له (إللي مش عايزنا مش عايزينه) تركنا الباب مفتوحًا حتى يفكر لشهر 5 وأتمنى في هذا التوقيت نكون في وضع جيد يحمسه على المجيء".

واختتم: "كيروش سيعتمد على اللاعب الجاهز، لأن الجاهز هو من سيفيدنا، وكل اللاعبين مهمين لدينا سواء محترفين أو محليين، والأجهز هو من سنعتمد عليه".