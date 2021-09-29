بحفل بسيط..أحمد شيبة يستقبل مولودته الجديدة «ملك»

/652554/بحفل-بسيطأحمد-شيبة-يستقبل-مولودته-الجديدة-ملك

استقبل الفنان أحمد شيبة مولودته الجديدة الذي أطلق عليها «ملك» بحفل بسيط شاركه مع الجمهور عبر صفاحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

دوت الخليج يرصد احتفال أحمد شيبة بمولودته الجديدة ملك

احتفال أحمد شيبة بمولودته ملك

نشر شيبة مجموعة صور تبرز مظاهر احتفاله وسعادته باستقبال مولودته الجديدة والذي ظهر من خلال البلالين التي زينت منزل الطفلة، وعلق شيبة على الصور قائلا: “"الحمد لله ربنا رزقنا بملك أحمد شيبة ربما يخليها ويرزقنا برزقها".

أحمد شيبة يستعد لطرح أغنية جديدة باللهجة الصعيدي

من ناحية أخرى يستعد المطرب الشعبي أحمد شيبة ولأول مرة لطرح أغنية جديدة باللهجة الصعيدي، بعدما استطاع أن يخطف الإعلامية منى الشاذلي والحاضرين في برنامجها “معكم”، بالغناء بها وإجادتها بإمتياز بصوت عذب وطرب.

ويطرح أحمد شيبة أغنيته الجديدة والتي تحمل عنوان “حقاني يا كبير”، والتي يقدمها باللهجة الصعيدية خلال الفترة القليلة المقبلة، وهي من كلمات رضا المصري وألحان فارس فهمى ومن المقرر اطلاقها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

حمد شيبة رحلة معناة طويلة مع الشهرة

هذا وجل شيبة مؤخرا ضيفا ببرنامج «معكم» التي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، وتحدث أحمد شيبة في البداية عن تحدياته للوصول لعالم الغناء والشهرة مشيرة إلى أنه على عكس باقية المطربين اللذان تولد معهم الموهبة ويمارسونها من الصغر، اذ أنه لم يكن يستطيع الحديث فقال: “مكنتش بغني وأنا صغير، بالعكس كانوا فاكرني هطلع أخرس ومش بتكلم، لأن خالي الله يرحمه مكنش بيتكلم ومش بيسمع، وأنا لما اتولدت مكنتش بتكلم خالص، فالنطق كان صعب أوي عندي لحد الابتدائية، ولما اتنرفز كان الكلام عندي بيتقطع، لحد ما ربنا نفخ في صورتي وبقيت مطرب”.

وأضاف شيبه بأن والده لم يكن راضيا عليه بسبب كونه مطربا، اذ انه أول فرد فى العائلة لديه ميول فنية، وبدأ الغناء فى الأفراح والمناسبات الخاصة، وقدم أغنيات حسن الأسمر وعدوية وجورج وسوف.