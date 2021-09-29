/652556/ميلسونجين-الألماني-يعلن-التعاقد-مع-باروندو-مدرب-منتخب-مصر-لكرة-اليد

أنهى فريق ميلسونجين الألماني، الإتفاق مع الإسباني روبرتو جارسيا باروندو، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، ليقود الفريق خلال الفترة القادمة، بجانب تدريب الفراعنة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلن نادي ميلسونجين الألماني عبر موقعة الرسمي عبر "فيسبوك" بأن باروندو وصل إلى ألمانيا من أجل التعاقد مع الفريق لقودهم خلال الدوري الألماني ، والذي يبدأ منافساتة هذا الأسبوع.

ويستعد فريق ميلسونجين للعب أول مبارياتة هذا الأسبوع أمام فريق ماجدبورج متصدر الدوري الألماني.

وكان الفريق الألماني أنهى الإتفاق مع باروندو بعد موافقة الاتحاد المصري لكرة اليد مؤخراً لتواجدة مع الفريق خلال الفترة القادمة.

مشوار منتخب اليد في أولمبياد طوكيو

حقق منتخب اليد الفوز في 5 مواجهات من أصل 6، في أولمبياد طوكيو 2020.

واستفتح المنتخب الوطني لكرة اليد، مبارياته في الأولمبياد، بالفوز على البرتغال بنتيجة 37/31.

قبل أن يخسر أمام بطل العالم منتخب الدنمارك بنتيجة 32/27، في ثاني مبارياته بالمسابقة

والتقى مع صاحب الأرض، منتخب اليابان، في ثالث مبارياته بالبطولة، وحقق الفوز بنتيجة 33/29.

وحقق الفوز على وصيف العالم، منتخب السويد، في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات، حيث انتهت المباراة بنتيجة 27/22.

واختتم مبارياته في دور المجموعات باكتساح نظيره منتخب البحرين بنتيجة 30/20.

وبتلك النتائج تأهل كوصيف للمجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، والتقى مع منتخب ألمانيا في الدور ربع النهائي من المسابقة.

وتمكن الفراعنة من الفوز على ألمانيا في الدور ربع النهائي، بنتيجة 31/25.

الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب اليد في أولمبياد طوكيو 2020

تأهل منتخب مصر لكرة اليد إلى الدور نصف النهائي من أولمبياد طوكيو 2020، كأول منتخب عربي وإفريقي يتواجد في هذا الدور من منافسات كرة اليد في الدورات الأولمبية.

ويعد تأهل منتخب اليد إلى الدور ربع النهائي في هذه الدورة، هي الثانية في تاريخ منتخب مصر لكرة اليد، الذي يتأهل فيها إلى الدور ربع النهائي بالأولمبياد.

باروندو جارسيا

وكانت المرة الأولى التي تأهل خلالها منتخب اليد إلى الدور ربع النهائي، منذ 20 عاما، والتي كانت في أولمبياد سيدني 2000.

ولكن الإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة في تلك المرة، هو تأهلهم إلى الدور ربع النهائي برصيد 8 نقاط.

حيث لم يسبق لمنتخب مصر لكرة اليد، تحقيق مثل ذلك في تاريخ مشاركته في الأولمبياد.

وكان أعلى رصيد وصلت إليه مصر خلال مرحلة المجموعات كان 6 نقاط، وتحقق ذلك في نسختي أتالأنتا 1996، وسيدني 2000.