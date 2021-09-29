/652557/مصادر-لـتحيا-مصرانتخابات-لجان-النواب-النوعية-الأحد-والشيوخ-الأربعاء

قالت مصادر خاصة لـ موقع دوت الخليج، أنه من المرجح أن تجرى انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب يوم الأحد المقبل، وفى مجلس الشيوخ يوم الأربعاء المقبل، وذلك بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمجلسين للانعقاد يومى 2إكتوبر الموافق يوم السبت فى الأسبوع المقبل وأيضا 5 أكتوبر الموافق يوم الأربعاء المقبل.

دوت الخليج

وأكدت المصادر على أنه بحسب الإجراءات اللائحية فالجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب يوم السبت المقبل ستشهد تلاوة القرارات الجمهورية بشأن انتهاء دور الانعقاد الأول وبداية دور الانعقاد الثانى، مع إحالة أى رسائل مرتقبة من الحكومة للجان النوعية وأيضا مجلس الشيوخ، وأيضا كلمة افتتاحية لرئيس المجلس والهيئات البرلمانية المختلفة، وهو ذات الأمر بشأن لمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء.

مصادر لـ«دوت الخليج»:انتخابات لجان النواب النوعية «الأحد» والشيوخ «الأربعاء»

ولفتت إلى أن الإجراءات ستشمل أيضا الإجراءات الخاصة بالانضمام إلى اللجان النوعية بحسب رغبات كل من النواب، على أن تعلن القوائم صباح يوم الأحد، وتتاح الفرصة للترشح من جانب الأعضاء لهيئات مكاتب اللجان ومن ثم الدعوة للانتخابات، وهو ذات الأمر الذى سيتم تطبيقه يوم الأربعاء بشأن لجان مجلس الشيوخ الـ13.

نصوص لائحة مجلس النواب بحسب مادة 38 تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.مادة 39 يتلقي رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان.

مصادر لـ«دوت الخليج»:انتخابات لجان النواب النوعية «الأحد» والشيوخ «الأربعاء»

ويتولي مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التى يحددها مكتب المجلس.

مادة 40 يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

مادة 41 يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

مادة 42تنتخب كل لجنة نوعية فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم الترشيحات خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس لتلقي الترشيحات، وتجري الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السري، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التى يحددها مكتب المجلس مادة 43 يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التى يحضرها.