«متمردة طوال حياتي..ووالدي ضد شغلي في الفن»..تصريحات جريئة لإلهام شاهين بالأعلى للثقافة

/652558/متمردة-طوال-حياتيووالدي-ضد-شغلي-في-الفنتصريحات-جريئة-لإلهام-شاهين-بالأعلى-للثقافة

أقيمت منذ قليل ندوة الفنانة إلهام شاهين بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية، والتي كانت بحضور الفنان يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومى للمسرح، ويديرها الفنان محسن منصور، وذلك على هامش تكريم الفنان فاروق فلوكس فى المهرجان القومى للمسرح فى دورته الـ14.

دوت الخليج يرصد أبرز تصريحات إلهام شاهين خلال ندوة المجلس الأعلى

أبرز تصريحات إلهام شاهين الجريئة بالمجلس الأعلى للثقافة

وكشفت إلهام شاهين العديد من أسرار حياتها وبدايتها الفنية وصارعتها المستمرة مع والدها بسبب إصرارها في عالم الفن، إليكم أبرزها:

- والدي السيد شاهين ضد شغلي في مجال الفن منذ البداية وخدوني عند دكتور نفساني وأنا صغيرة.

- كنت خجولة في أول عرض وظل الجمهور يهتف لي "الصوت الصوت"، فبكيت وأبغت المخرج إنني لم أمثل مرة أخرى وحينها طلب المخرج من الجمهور مساندتي ووالدي قال له "أنا قولتلك هتفضحنا". - بابا دخلنى جامعة الأزهر بسبب الاختلاط ولأن الدراسة فى الكليات مقتصرة على الفتيات فقط، لكننى تمردت وقدمت في معهد السينما.

- شاركت في العديد من الأعمال في بداية مسيرتي، لكنها لم يتم تصويرها بسبب وفاة المخرج، أو بسبب الرقابة كما حدث في مسرحية "حورية من المريخ"

- اخترت اسم "المتمردة" لكتابي، لأنني في كل حياتي متمردة، والتمرد دا دخلني في صراعات ومشاكل كثيرة جداً.

- طموحي أشوف المسرح المصري يكون أكبر من اللي عليه حاليًا وفكرة المسرح حاليا مؤجلة بالنسبة لي لأنه لم يعجبني سيناريو جيد بجانب ضيق الوقت.

- أحضر لعمل فني جديد مع الفنان محمد صبحي خلال الفترة المقبلة فشرف لأي فنان العمل معه للاستفادة الكبيرة التي يحصل عليها أي فنان من العمل معه.

- اخترت اسم "المتمردة" لكتابي، لأنني في كل حياتي متمردة، والتمرد دا دخلني في صراعات ومشاكل كثيرة جداً.

إلهام شاهين تهنئ دنيا وإيمي سمير غانم بجائزة والديهما

وكانت قد تسلمت الفنانة إلهام شاهين جائزة فن الحب المقدمة من مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية الذي تترأس دورته الثانية، للراحلين النجم سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، مقدمة اعتذار نجلتهما دنيا سمير غانم التي اعتذرت عن الحضور في اللحظات الأخيرة نظرا لاستمرار حالة الحزن والألم التي تمر بها.

وحرصت شاهين على تهنئة دنيا وإيمى سمير غانم على جائزة والديهما، فنشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي علىموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» من كلمتها بالمهرجان عنهما، وعلقت عليه قائلة: "مبروك حبايبي دنيا وإيمي جائزة فن الحب باسم سمير ودلال الله يرحمهم".