دوت الخليج ينشر النص الكامل للدعوى القضائية المرفوعة ضد فودافون

/652559/تحيا-مصر-ينشر-النص-الكامل-للدعوى-القضائية-المرفوعة-ضد-فودافون

طالبت دعوى بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بإلغاء رخصة فودافون، وفرض الحراسة عليها مع تعيين لجنة من القومي لتنظيم للاتصالات لإدارة الشركة، بسبب سوء الخدمة وضعف الشبكة.

دوت الخليج «بسبب ضعف الشبكة وسوء الخدمة» .. دعوى قضائية تطالب بإلغاء رخصة فودافون وطالبت الدعوى بتشكيل لجنة لإدارة شركة «فودافون مصر»، لضمان مستوى الخدمة، مع فرض الحراسة القضائية على الشركة. كما طالبت الدعوى بحفظ حقوق المستخدمين في التعويضات عن سوء الخدمة، خاصة مع تسببها في خسائر مادية لمستخدمي الشركة، بسبب ضياع المكالمات وانهيار جودة الشبكة، حيث أرقام المستخدمين غالب الوقت خارج الخدمة، وبما تسبب في استنكار الرأي العام وجمهور المستخدمين لتلك الخدمة السيئة ولانتشار هاشتاج على وسائل التواصل الإلكتروني، بعنوان: أنا مش قافل التليفون أنا فودافون. ونرصد فى التقرير التالى كافة التفاصيل المتعلقة بالنص الكامل للدعوى القضائية المرفوعة ضد فودافون.

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