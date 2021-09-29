سفير بيلاروسيا بالقاهرة: مصر نموذج فى التنمية

جدة - نرمين السيد - نظمت سفارة بيلاروسيا بالقاهرة، مؤتمرا صحفيا، بحضور "سيرجى تيرنتييف" سفير بيلاروسيا بالقاهرة والدكتور "علاء عز" الأمين العام للغرف التجارية و"شريف جاد" رئيس الجمعية المصرية - الاتحاد العربى لخريجى الجامعات السوفيتية والروسية و"مارينا شيليليفا" مستشار سفارة بيلاروسيا و"ايجور بيريجو" قنصل بيلاروسيا والدكتور "فتحى طوغان" عضو اللجنة الحكومية "المصرية – البيلاروسية" و"تامر سعيد" المسؤول عن ملف السياحة البيلاروسية و"اليكسى كريفالسيفيتش" سكرتير سفارة بيلاروس.





استعرض "تيرنتييف"، فى تقرير شامل العلاقات "المصرية – البيلاروسية" فى الوقت الحالى وآفاق تطورها فى المستقبل القريب والبعيد، مؤكداً على تقدير بلاده الكبير لمصر التى تعد من الشركاء الأساسيين لها فى الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرا إلى اهتمام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة، والتى أعطت له فكرة عميقة عن المشروعات العملاقة التى تنفذها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أعرب عن تقديره لمصر وجهودها فى مكافحة الإرهاب ورحب "ترنتييف" بتنظيم رحلة لأطفال شهداء الجيش والشرطة إلى بيلاروسيا.

من جانبه، قال الدكتور "علاء عز" إن هناك آفاقًا لتعزيز التعاون بين بورصة السلع البيلاروسية وبورصة السلع المصرية، مشيراً الى التعاون المشترك الذى يرتكز على إنتاج الجرارات التى بها مكونات مصرية وبيلاروسية ويتم تصديرها إلى الدول العربية والإفريقية.

وقال "تامر سعيد" أن السياحة البيلاروسية الى مصر فى حالة تنامى مستمر، حيث حققت ما يقرب من نصف مليون سائح فى السنوات الاخيرة، كما صرح "شريف جاد" الذى أدار اللقاء، أن جمعية الخريجين فى إطار دورها لدعم العلاقات المصرية – البيلاروسية قدمت برنامجاً للاحتفال بمرور 30 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بالتنسيق مع المؤسسات المصرية والذى يتضمن مشاركة بيلاروسيا كضيف شرف بمعرض القاهرة الدولى للكتاب عام 2023، ومشاركة سفارة بيلاروسيا بالقاهرة فى مبادرة علاقات ثقافية التى تقام تحت رعاية وزيرة الثقافة، كما يجرى التنسيق مع هيئة قصور الثقافة من أجل زيارة الفرق الفنية البيلاروسية للمحافظات، كما يجرى ترتيب لقاءات للسفير مع وزيرى الثقافة والشباب.

من جانبه أكد الدكتور "فتحى طوغان" أن السياحة المصرية إلى بيلاروسيا تنامت فى السنوات الأخيرة نظراً لجمال منتجعاتها التى تتميز بالتنوع السياحى ما بين الاستجمام والسياحة العلاجية، مشيرا إلى اهتمام بيلاروسيا بتطوير العلاقات مع الخريجين حيث ينظم بعد أيام ملتقى بيلاروس الأول لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية بالعاصمة مينسك.