الأزهر يطمئن المصريين على صحة الإمام الأكبر

جدة - نرمين السيد - أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، جلسات علاج طبيعى على العمود الفقرى فى أحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، بعد أن تلقى توصية من عدد من الأطباء المصريين المختصين بالسفر إلى ألمانيا، لإجراء فحوصات دقيقة على منطقة الظهر والعمود الفقرى، وتبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة أنه بحاجه إلى علاج طبيعى مكثف على الفقرات القطنية.





وأضاف الأزهر فى بيان صحفى: فضيلته الآن بخير والحمد لله. ويقدر الأزهر الشريف بكل اعتزاز المشاعر النبيلة، والدعوات الصادقة، والمحبة الحقيقية التى أظهرتها جماهير المصريين والمسلمين من حول العالم لفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف. ومن المقرر أن يغادر فضيلة الإمام الأكبر مطلع الاسبوع المقبل، متوجها إلى العاصمة الإيطالية روما، للمشاركة فى أعمال قمة قادة الأديان من أجل تغير المناخ تحت عنوان (الإيمان والعلم، نحو مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ)، فى الـ 4 من أكتوبر، والمشاركة أيضا فى اجتماع قادة الأديان بشأن التعليم تحت عنوان (نحو اتفاق عالمى من أجل التعليم) فى الخامس من أكتوبر والذى يوافق يوم المعلم العالمى.

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