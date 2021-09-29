عاجل.. السيسى يطمئن على صحة الأمير الحسين بن عبد الله 

جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع الملك عبد الله الثانى بن الحسين، ملك الأردن، للاطمئنان على صحة الأمير الحسين بن عبد الله، ولى العهد، إثر إصابته بفيروس كورونا.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى أعرب عن خالص التمنيات الطيبة له بالشفاء العاجل، وموفور الصحة والسلامة للأسرة الملكية الأردنية. من جهته، أعرب العاهل الأردنى عن بالغ امتنانه وتقديره للرئيس على تلك اللفتة الكريمة، التى تعكس روح الأخوة وعمق العلاقات بين البلدين، متمنيا لمصر وشعبها كل الخير والازدهار.

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