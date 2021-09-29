الرئيس السيسى يجرى اتصالا بالعاهل الأردنى للاطمئنان على صحة ولي العهد

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مساء اليوم مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن، وذلك للاطمئنان علي صحة الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد إثر إصابته بفيروس كورونا، معرباً عن خالص التمنيات الطيبة له بالشفاء العاجل، وموفور الصحة والسلامة للأسرة الملكية الأردنية. وأعرب العاهل الأردنى من جانبه عن بالغ امتنانه وتقديره للرئيس السيسي على تلك اللفتة الكريمة التي تعكس روح الأخوة وعمق العلاقات بين البلدين، متمنياً لمصر وشعبها كل الخير والازدهار". صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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