التشكيلة الرسمية لمباراة يوفنتوس الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا

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أعلن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، تشكيلة الفريق الرسمية لمباراة، تشيلسي، والتي تقام ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبرغم عدم البداية الجيدة للفريق الإيطالي في بطولة دوري أبطال أوروبا، إلا أن التواجد في بطولة دوري أبطال أوروبا يمثل تحدياً كبيراً للاعبين.

وفيما يلي تشكيلة يوفنتوس للمباراة:-

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: دي ليخت، دانيلو، كوادرادو، أليكس ساندرو.

خط الدوسط: بونوتشي، رابيوت، لوكاتيلي، كييزا.

خط الهجوم:بينتاكور، بيرنارديسكي.

أما توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، فقد أعلن التشكيل الرسمي لفريقة أمام يوفنتوس في قمة الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا.

وخسر تشيلسي آخر مباراة له في الدوري الإنجليزي بهدف نظيف أمام مانشستر سيتي بهدف نظيف.

وفيما يلي تشكيلة تشيلسي للمباراة:-

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: روديجير، ماركوس ألونسو، كريستينسين، أزبيلكويتا.

خط الوسط: تياجو سيلفا، جورجينيو، كوفاسيتش، حكيم زياش.

خط الهجوم: روميلو لوكاكو، كاي هافريتز.

موعد مباراة بنفيكا ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يدخل فريق برشلونة مباراته اليوم السبت أمام بنفيكا على ملعب النور في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويرصد دوت الخليج موعد مباراة بنفيكا ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة:

تاريخ طويل من المواجهات بين الفريقين في دوري الأبطال نجد الغلبة فيه لبرشلونة، فقد جمعت بينهما 7 مباريات لم يتعرض البلوجرانا فيها سوى لهزيمة واحدة فقط وانتصر 3 مرات وتعادل في البقية.

تشكيلة يوفنتوس وتشيلسي

ومن المقرر أن تنقل مباراة بنفيكا وبرشلونة عبر قناة "beIN Sports 2 HD Premium" بتعليق خليل البلوشي.

ولم تحدث المواجهة بين الطرفين منذ موسم 2012-2013 في دور المجموعات حينما فاز برشلونة على ملعب النور 2-0 وتعادل في كامب نو سلبيًا.