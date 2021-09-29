/652561/تشكيل-بايرن-ميونخ-أمام-دينمو-كييف-بدوري-الأبطال

تنطلق صافرة بداية مباراة بايرن ميونخ ودينمو كييف، بعد لحظات في الساعة التاسعة مساء، في لقاء الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، ويشهد على اللقاء ملعب أليانز أرينا معقل الفريق البافاري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل بايرن ميونخ أمام دينمو كييف:

في حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: ديفيز – لوكاس – أوباميكانو – زوليه.

خط الوسط: كيميتش – جوريتسكا – ساني – مولر – جنابري.

خط الهجوم: روبيرت ليفاندوفيسكي .

القنوات الناقلة للمباراة

ومن المقرر إقامة المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة, علي ملعب أليانز أرينا محقل نادي بايرن ميونخ الألماني.

وتنقل شبكة بي إن سبورتش المباراة عبر قناة beIN Sports HD Xtra 1 بتعليق سوار الذهب.

الجدير بالذكر أن نادي بايرن ميونخ قد حقق الفوز في مباراة الجولة الماضية علي نادي برشلونة الأسباني بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة سجلهما روبرت ليفاندوفسكي هدفين وتوماس مولر هدف وحيد .

علي الجانب الأخرتعادل دينامو كييف في الجولة الأولى مع نظيرة بنفيكا البرتغالي سلبيا ، في المباراة التي أقيمت علي ملعب دينامو لوبانوفسكي بالعاصمة الأوكرانية.

أفضل أندية العالم

وتواجد بايرن ميونخ الألماني على قائمة أفضل أندية العالم لهذا الشهر، وحافظ على مكانتة، وتصدر التصنيف بعدما تم جمع 118 ألف نقطة.

ويأتي بعد ذلك في المركز الثاني، فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ويمتلك 113 ألف نقطة، ويحل ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح، في المركز الثالث ولديه من النقاط 107 ألف نقطة.

فريق برشلونة الإسباني بالرغم من المعاناة التي تحدث للفريق خلال الفترة الماضية وبعد رحيل ليونيل ميسي، إلا أن الفريق حافظ على المركز الخامس في قائمة أفضل الأندية الأوروبية، ولديه من النقاط 103 ألف نقطة.

أما عن باريس سان جيرمان بقيادة ليونيل ميسي، جاء في الترتيب السابع برصيد 98 ألف نقطة، أما مانشستر يونايتد بقيادة كريستيانو رونالدو، جاء في المركز العاشر ولديه من النقاط 91 ألف نقطة.