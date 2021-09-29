الرئيس السيسي يطمئن هاتفيًا على صحة ولي العهد الأردني بعد اصابته بكورونا

/652562/الرئيس-السيسي-يطمئن-هاتفيا-على-صحة-ولي-العهد-الأردني-بعد-اصابته-بكورونا

اجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مساء اليوم مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن وذلك للاطمئنان علي صحة الامير الحسين بن عبد الله ولي العهد اثر اصابته بفيروس كورونا، معرباً سيادته عن خالص التمنيات الطيبة له بالشفاء العاجل، وموفور الصحة والسلامة للأسرة الملكية الأردنية.

دوت الخليج وقد اعرب العاهل الاردني من جانبه عن بالغ امتنانه وتقديره للسيد الرئيس علي تلك اللفتة الكريمة التي تعكس روح الأخوة وعمق العلاقات بين البلدين، متمنياً لمصر وشعبها كل الخير والازدهار". هذا واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك كلٍ من السيد بريت ماكجورك منسق الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي الأمريكي، والسيدة أريانا برينجورت كبيرة مستشاري مستشار الأمن القومي الأمريكي، والسيد جوشوا هاريس رئيس إدارة شمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي، والسيدة نيكول شامبين نائبة سفير الولايات المتحدة بالقاهرة".

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