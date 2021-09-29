تأكيداً لـ «دوت الخليج».. بيراميدز يعلن ضم حسين السيد قادماً من الإسماعيلي لـ 4 مواسم

/652563/تأكيدا-لـ-تحيا-مصر-بيراميدز-يعلن-ضم-حسين-السيد-قادما-من-الإسماعيلي-لـ-4-مواسم

أعلن نادي بيراميدز منذ لحظات عن انضمام الظهير الإيسر لنادي الإسماعيلي حسين السيد، ولاعب النادي الأهلي السابق، حسين السيد بشكل رسمي ونهائي، وجاء ذلك على الصفحة الرسمية للفريق السماوي على الفيسبوك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل

ويأتي عقد الظهير الأيسر للنمادي الإسماعيليي حسين السيد مع الفريق السماوي بيراميدز لمدة أربع مواسم.

ويدخل الفريق السماوي هذا الموسم مع بداية قوية نظراً للصفقات التي أجراها مع المدير الفني الجديد إيهاب جلال، وياتي ذلك بالاخص قبل الخوض في منافسات بطولة الكونفدرالية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسبق أن تدرب حسين السيد مع إيهاب جلال المدير الفني الجديد لبيراميدز، في صفوف مصر للمقاصة والإسماعيلي.

بدأ فريق نادي بيراميدز تدريباته مساء أمس، بملعب الدفاع الجوي، في إطار تجهيزاته لاستكمال باقي مباريات كأس مصر، والتحضير للموسم الجديد للدوري وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتوصل مسؤولو نادي بيراميدز لاتفاق مع إيهاب جلال المدير الفني السابق لفريق الإسماعيلي لتولي تدريب الفريق خلال الفترة الحالية خلفا لليوناني تاكيس جونياس الذي وجه له مسؤولو بيراميدز الشكر.

أرقام ايهاب جلال مع الإسماعيلي

وكان إيهاب جلال قاد الإسماعيلي للبقاء في الدوري بعد بداية ضعيف للفريق للمسابقة، وقاد الفريق في 19 مباراة، فاز في 9 مباريات، وخسر ثلاث مباريات، وتعادل في سبع مباريات.

وكان جلال مرشح في الوقت ذاته لقيادة المنتخب الوطني قبل أن يتم التراجع عن الأمر والتعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش لتدريب الفراعنة.

ونجحت إدارة الإسماعيلي في إبرام سلسلة من الصفقات القوية في الفترة الأخيرة لتلبية طلبات إيهاب جلال واستمراره مع الفريق.

واحدة ببطولة كأس مصر

وفاز الإسماعيلى خلال تلك المواجهات فى 8 مباريات، وخسر فى ثلاثة فقط ولم يحقق أى تعادل.

وسجل لاعبو الدراويش خلال تلك المباريات 21 هدفاً بينما إستقبلت شباك الفريق 11 هدفاً.

كما حافظ محمد فوزى حارس الفريق الأساسى على شباكه نظيفة فى 3 مباريات.

واستطاع الإسماعيلى تحقيق فوزاً عريضاً على فريق سموحة السكندرى فى الجولة السابقة ببطولة الدورى العام المصرى.

حين فاز عليه بثلاثية نظيفة أحرزها مهاجمو الفريق الثلاثة بينسون شيلونجو وفخر الدين بن يوسف وشكرى نجيب.

يذكر أن هداف الدراويش هذا الموسم هو المهاجم التونسى فخر الدين بن يوسف برصيد 9 أهداف