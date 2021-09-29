/652564/التشكيل-الرسمي-لمباراة-مانشستر-يونايتد-وفياريال-بدوري-أبطال-أوروبا

أعلن البولندي سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن تشكيل فريقه أمام فياريال الإسباني في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا، ويأتي في الشياطين الحمر بكل أسلحته، وفي الجانب المقابل أعلن الإسباني أوناي إيمري المدير الفني للفريق الإسباني عن تشكيل فريقة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ألتقى الفريقين في أخر مباراة جمعتهم في نهائي الدوري الأوروبي للنسخة الماضية، والتي انتهت بفوز الفريق الإسباني بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام فياريال:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: أليكس تيلليس- فيكتور ليندلوف- رافائيل فاران- ديوجو دالوت

في الوسط الدفاعي: سكوت مكتوميناي- بول بوجبا

في الوسط الهجومي: جادون سانشو- برونو فيرنانديز- ماسون جرينوود

في الهجوم: كريستيانو رونالدو

تشكيل فياريال أمام مانشستر يونايتد:

في حراسة المرمى: جيرو رولي

في الدفاع: جيرارد مورينو- باو توريس- راؤول ألبيول- خوان فويث

في الوسط الدفاعي: مانو تريجيروس- إيتيان كابوي- داني باريخو

في الهجوم: أرناوت دانوخما- باكو ألكاسير- يريمي بينو

القنوات الناقلة

وتبث المباراة على قناة بي إن سبورت اتش دي براميم 3 ، بتعليق صوتي الدولي التونسي عصام الشوالي، ويشهد على اللقاء ملعب أولد ترافورد، معقل الفريق الإنجليزي.

كريستيانو رونالدو

يأتي الفريق الإنجليزي بأفصل لاعبي العالم في هذه المباراة، البرتغالي كريستيانو رونالد، صاحب ومحطم الأرقام التاريخية لكرة القدم، وبالأخص في الدوري الإسباني مع الفريق الملكي ريال مدريد، والذي يعرف جيداً الفرق الإسبانية في المواجهات.

ويعتبر فياريال خامس أكثر فريق واجه رونالدو في مسيرته الكروية، بعد أتلتيكو مدريد وبرشلونة وفالنسيا وملقة.

ماذا قدم رونالدو أمام فياريال ؟

ولعب رونالدو 19 مباراة سابقة أمام فياريال، من ضمنها 15 مباراة مع ريال مدريد، و4 مباريات مع مانشستر يونايتد، وتمكن من تسجيل 13 هدفاً وصناعة 5 أهداف خلالها.

وقاد رونالدو ريال مدريد خلال تلك المواجهات إلى الفوز في 8 مباريات، مقابل 5 تعادلات، وهزيمتين فقط، بجانب 4 مباريات انتهت بالتعادل مع مانشستر يونايتد.

وشهد موسم 2010-2011 تقديم رونالدو أفضل مباراة له أمام فياريال، عندما قاد ريال مدريد للفوز بستة أهداف لهدفين على ملعب سانتياغو برنابيو وساهم «سي أر 7» في تلك المباراة بأربعة أهداف من الأهداف الستة، بعدما سجل هدفاً وصنع 3.