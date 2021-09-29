أحمد عويس يكشف أهم خمسة قوانين خلال دور الانعقاد الثاني «فيديو»

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تحدث مدير تحرير دوت الخليج، أحمد عويس، خلال لقاء حديث القاهرة، بشأن الاستعداد لانطلاق دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، والذى يبدأ فى الثاني من أكتوبر للبرلمان، ويوم 5 أكتوبر لمجلس الشيوخ.

دوت الخليج

أحمد عويس يكشف أهم خمسة قوانين خلال دور الانعقاد الثاني

واستعرض الصحفى احمد عويس، عدد من القوانين الهامة التى سيتناولها البرلمان خلال الأيام المقبلة، وأولها قانون الأحوال الشخصية، الذى يتناول بنوده ما يتعلق بعقوبة الحبس لزواج القاصرات دون سن الـ 18، وحضانة الأب وغيرها من الأمور.

أحمد عويس: قانون الأحوال الشخصية والمالك والمستأجر على طاول البرلمان

وأشار المحرر البرلماني، أحمد عويس، إلى عدد من البنود التى تتعلق بقانون الأحوال الشخصية، والتى منها عقوبة الحبس بشأن زواج القاصرت، مشيرًا إلى أن زواج القاصرات الأقل من 18 سنة سيتم تجريمها، لمن سيكون موكل الفتاة أو المأذون.

وألمح الصحفي أحمد عويس، الصحفي بمجلس النواب، إلى قانون العلاقة بين المالك والمستأجر، مؤكدًا أن الأزمة المتعلقة به ستُحل عندما يكون هناك قاعدة بيانات من الحكومة وهو مطلب من أعضاء مجلس النواب.

وأكد الصحفي أحمد عويس، أن ضمان نجاح القانون الخاص بالمالك والمستأجر معرفة كافة البيانات الخاصة بالشقق المغلقة والمورثة.

واستعرض عويس ما يتعلق أيضًا بقانون العمل الجديد، مؤكدًا أنه معروض الآن أمام مجلس الشيوخ، وبانتظار نقاش وتصديق البرلمان، والذى يلغى بدوره ما يتعلق باستمار 6 التى تفيد بتقديم استقالة مبكرة للعامل، كما ينص على التثبيت بالنسبة للعامل.

وأشار الصحفي أحمد عويس، إلى قانون الإدارة المحلية، مؤكدًا على أنه يحدد تقسيم حقيقي بالمحليات فى مختلف أنحاء الجمهورية.