652567 /652567/الأزهرالإمام-الأكبر-بحاجه-إلى-علاج-طبيعي-مكثف-علي-الفقرات-القطنية 08:13 م - الأربعاء 29 سبتمبر 2021 أجرى فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ_الأزهر الشريف، جلسات علاج طبيعي على العمود الفقري في أحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، بعد أن تلقى توصية من عدد من الأطباء المصريين المختصين بالسفر إلى ألمانيا؛ لإجراء فحوصات دقيقة علي منطقة الظهر والعمود الفقري، وتبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة أنه بحاجه إلى علاج طبيعي مكثف علي الفقرات القطنية .. وفضيلته الآن بخير والحمد لله .. دوت الخليج ويقدر الأزهر الشريف بكل اعتزاز المشاعر النبيلة، والدعوات الصادقة، والمحبة الحقيقية التي أظهرتها جماهير المصريين والمسلمين من حول العالم لفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف. الأزهر:الإمام الأكبر بحاجه إلى علاج طبيعي مكثف علي الفقرات القطنية ومن المقرر أن يغادر فضيلة الإمام الأكبر مطلع الاسبوع المقبل، متوجها إلى العاصمة الإيطالية روما، للمشاركة في أعمال قمة قادة الأديان من أجل تغير المناخ تحت عنوان (الإيمان والعلم؛ نحو مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ)، في ال 4 من أكتوبر، والمشاركة أيضا في اجتماع قادة الأديان بشأن التعليم تحت عنوان (نحو اتفاق عالمي من أجل التعليم) في الخامس من أكتوبر والذي يوافق يوم المعلم العالمي. تابع موقع دوت الخليج علي

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