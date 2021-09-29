/652569/التشكيل-الرسمي-لمباراة-بنفيكا-البرتغالي-وبرشلونة-الإسباني-بدوري-أبطال-أوروبا

أعلن رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني عن التشكيلة الرسمية لمباراة بنفيكا البرتغالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويحتاج فريق برشلونة للفوز بهذه المباراة لضمان المنافسة على صدارة المجموعة خلال الجولات القادمة.

وفيما يلي جاءت تشكيلة برشلونة الرسمية للمباراة:-

حراسة المرمى: أندري تير شتيجن.

خط الدفاع: إريك جارسيا، جيرارد بيكيه، رونالد أراوخو، سيرجينو دست.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، سيرجيو بوسكيتس، بيدرو لوبيز.

خط الهجوم: سيرجي روبرتو، لوك دي يونج، ممفيس ديباي.

وعلى الجانب الآخر أعلن خورخي جيسوس، مدرب فريق بنفكيا، عن التشكيلة الرسمية للقاء برشلونة وجاءت كالتالي:-

حراسة المرمى: فلاشوديموس.

خط الدفاع: لوكاس فيريسيمو، نيكولاس أوتاميندي، يان فيرتونجين.

خط الوسط: لازارو، جوليان فيغل، جواو ماريو، أليخاندرو غريمالدو.

خط الهجوم: رافا سيلفا، رومان باريمنشيوك، داروين نونيز.

التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد وفياريال بدوري أبطال أوروبا

أعلن البولندي سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن تشكيل فريقه أمام فياريال الإسباني في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا، ويأتي في الشياطين الحمر بكل أسلحته، وفي الجانب المقابل أعلن الإسباني أوناي إيمري المدير الفني للفريق الإسباني عن تشكيل فريقة.

ألتقى الفريقين في أخر مباراة جمعتهم في نهائي الدوري الأوروبي للنسخة الماضية، والتي انتهت بفوز الفريق الإسباني بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام فياريال:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

في الدفاع: أليكس تيلليس- فيكتور ليندلوف- رافائيل فاران- ديوجو دالوت

في الوسط الدفاعي: سكوت مكتوميناي- بول بوجبا

في الوسط الهجومي: جادون سانشو- برونو فيرنانديز- ماسون جرينوود

في الهجوم: كريستيانو رونالدو

تشكيل فياريال أمام مانشستر يونايتد:

في حراسة المرمى: جيرو رولي

في الدفاع: جيرارد مورينو- باو توريس- راؤول ألبيول- خوان فويث

في الوسط الدفاعي: مانو تريجيروس- إيتيان كابوي- داني باريخو

في الهجوم: أرناوت دانوخما- باكو ألكاسير- يريمي بينو