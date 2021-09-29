أسامة ربيع: عائد القناة وصل اليوم إلى 22 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - وقال الفريق أسامة ربيع، خلال اتصال هاتفى مع قناة "اكسترا نيوز" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، إن العديد من السفن العملاقة والحاويات الكبيرة التى عبرت اليوم القناة ويتواجد أفضل المرشدين على تلك السفن، إضافة إلى وجود القاطرات تحسب لأى عطل يحدث.

وأشار إلى أنه يتم تواجد 2 مرشدين على السفن العملاقة، وذلك من أجل التعاون وتوفير كافة سبل الراحة والأمان لعبور السفن.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس أن عائد القناة وصل اليوم إلى 22 مليون دولار.

وأكد الفريق أسامة ربيع، أن قناة السويس فى تطور مستمر، مشيرا إلى أنه تم عرض خطة على الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير المجرى الملاحى للهيئة والأسطول البحرى وتطوير محطات المراقبة ووجود أحدث كراكات على مستوى الشرق الأوسط.