فيديو.. غلق 6 مراكز للدروس الخصوصية بشمال الجيزة

جدة - نرمين السيد - شنت محافظة الجيزة بكافة الأحياء والمراكز والمدن، حملات دورية ضد مراكز الدورس الخصوصية، فى إطار توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة لغلق مراكز الدروس الخصوصية.





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