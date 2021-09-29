الإفتاء تحسم الجدل: تربية الكلاب جائزة ولا تمنع دخول الملائكة

جدة - نرمين السيد - وقالت الدار فى ردها الذى نشر على الصفحة الرسمية بموقع "فيس بوك": يجوز اقتناء الكلاب التى يحتاجها المكلف لأى غرض مباح فى حياته وعمله، بشرط ألَّا يروع الآمنين أو يزعج الجيران، واقتناء الكلب المحتاج إليه لا يمنع مِن دخول الملائكة على قول كثيرٍ من أهل العلم، أما عن نجاسة الكلب ومكانه فالفتوى فى ذلك على مذهب السادة المالكية وهى القول بطهارة الكلب.

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