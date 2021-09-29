البابا تواضروس عن الأنبا هدرا: ودعنا مطرانا جليلا وفيا ومحبوبا من الجميع

جدة - نرمين السيد - قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الأنبا هدرا مطران أسوان خدم خدمة مشهودة طوال 46 سنة فى إيبارشيته وفى دير الأنبا باخوميوس، وكانت له خدمات أخرى عديدة ومسؤوليات كثيرة أدارها بحكمة وهدوء، مشيرًا إلى أن وداعه فى القاهرة أمس وفى أسوان اليوم كان مهيبًا.





جاء ذلك قبيل إلقاء قداسته عظة الأربعاء الأسبوعية، مساء اليوم من المقر البابوى بالقاهرة، عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامى للكنيسة على شبكة الإنترنت، دون حضور شعبى.

وقال قداسة البابا: "فى البداية نتذكر مثلث الرحمات نيافة الأنبا هدرا الذى ودعناه منذ يومين مطران أسوان ورئيس دير الأنبا باخوميوس بحاجر أدفو، ودعنا مطرانًا جليلًا وفيًا ومخلصًا ومحبوبًا من الجميع، وخدم عبر 46 سنة فى إيبارشية أسوان وفى دير الأنبا باخوميوس وخدم خدمة رعوية والجميع يشهد له فيها وأقام علاقات طيبة جدًا مع كل شعب أسوان، ووداعه فى القاهرة واليوم فى أسوان مهيب ويعبر عن مقدار المحبة التى زرعها فى القلوب.

وتابع: مثلث الرحمات الأنبا هدرا كان عضوًا فاعلًا فى المجمع المقدس وله مسؤوليات كثيرة بخلاف مسؤوليته كمطران أسوان ورئاسته لدير الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، له خدمات كثيرة ومسؤوليات عديدة وأدارها كلها بمنتهى الهدوء والحكمة، نتذكره بالخير ونصلى لأن الله أكمل حياته بسلام بعد هذه الخدمة المثمرة، وبعد أن قضى أكثر من 50 سنة فى الحياة الرهبانية فى دير السريان العامر بوادى النطرون.

وأضاف: نتذكره ونتذكر سيرته الطيبة والعطرة وتبقى سيرته مثالًا لنا على الدوام، واسم هدرا لم يكن معروفًا ولكن بعد رسامته على يد البابا شنوده فى سنة 1975 واختياره لهذا الاسم كان إحياءًا لهذا الاسم كما هو إحياء لهذه الإيبارشية، نذكره بالخير ونطلب صلواته وشفاعاته من أجلنا جميعًا، كما يكمل الرب أيام حياتنا بسلام".

واستكمل قداسته تأملاته فى مزمور 37 التى بدأها منذ أسبوعين حيث تناول وصية "تَلَذَّذْ بِالرَّبِّ" الواردة بالعدد 4 من المزمور.