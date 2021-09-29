إنفوجراف.. 4 مشروعات مصرية تفوز بأفضل أعمال إنشائية فى العالم

جدة - نرمين السيد - أعلنت المجلة الأمريكية "Engineering News - Record"، فوز 4 مشروعات مصرية فى مسابقة التحكيم العالمية لأفضل أعمال إنشائية فى العالم لعام 2021، فى نسختها السنوية التاسعة، بمشاركة 21 دولة فى 18 مجال مختلف فى صناعة التشييد والبناء.





ويوضح الإنفوجراف التالى الجوائز الأربعة التى فازت بها المشروعات المصرية: الجائزة الأولى هى أفضل مشروع عالمى فى فئة المياه والصرف الصحى، وفاز بها مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر. أما الجائزة الثانية، فهى أفضل مشروع عالمى فى فئة الترميم وإعادة التأهيل، وفاز بها مشروع ترميم وتوثيق المعبد اليهودى الياهو هانبى بالإسكندرية. كما جاءت الجائزة الثالثة فى مجال أفضل مشروع عالمى فى فئة مشروعات النقل والسكة الحديد، وفاز بها مشروع مترو الأنفاق - الخط الثالث - المرحلة الرابعة 4B. والجائزة الرابعة هى أفضل مشروع عالمى فى فئة مشروعات المبانى الحكومية، والتى فاز بها مشروع إنشاء مبنى مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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