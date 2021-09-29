صور.. مصر للطيران تقدم تسهيلات لرحلات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية 

جدة - نرمين السيد - وقعت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بروتوكول تعاون لتقديم مزايا خاصة بالسفر، وذلك من منطلق اهتمام الشركة الوطنية مصر للطيران فى دعم جميع قطاعات الدولة.





وأعرب الطيار عمرو نبيل، وفقا لبيان صحفى، عن سعادته بهذا التعاون، موضحا أن هذا البروتوكول يقدم العديد من تسهيلات السفر اللازمة للرحلات والمؤتمرات التى تنظمها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى مصر وخارجها.

شهد التوقيع قداسة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثانى، وقام بالتوقيع الطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس من جانب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وذلك بحضور لفيف من قيادات الكنيسة ومصر للطيران.

وأعرب قداسة البابا عن تقديره لشركة مصر للطيران بصفتها الشركة الوطنية، مشيراً إلى خبراته الإيجابية مع الشركة من خلال رحلاته العديدة على متن طائراتها.

وفى نهاية مراسم التوقيع قدم الطيار عمرو نبيل الشكر لقداسة بابا الإسكندرية على حفاوة الاستقبال، متمنيا مزيد من التعاون المثمر.

والجدير بالذكر، أن مصر للطيران تٌسير رحلاتها الدولية إلى أكثر من 64 مطار دولى فى 49 دولة حول العالم، ويتكون أسطول مصر للطيران من أحدث الطرازات التى تتمتع بوسائل الرفاهية والراحة المتميزة.

كما حرصت مصر للطيران على إبرام بروتوكولات تعاون وعلى دعم العديد من الجهات والمؤسسات فى مختلف المجالات داخل المجتمع المدنى المصرى من منطلق المسؤولية المجتمعية، ومن بينها العديد من الأحداث والمؤتمرات الدينية مثل مؤتمر الشباب القبطى ورعاية مسابقات القرآن الكريم وتوقيع بروتوكول تعاون مع مشيخة الأزهر الشريف وغيرها.