العنانى يلتقى السفير البريطانى بالقاهرة لبحث استرداد الآثار المهربة

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، السفير جاريث بايلى السفير البريطانى بالقاهرة، والذى تولى مهام منصبه خلفا للسفير جيفرى آدامز، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك.





تناول اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين فى مجالى السياحة والآثار، وخصوصا فيما يتعلق بدفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة من إنجلترا.

وخلال اللقاء استعرض الدكتور خالد العنانى المجهودات التى تقوم بها مصر حاليا لتبنى أنماط وأنشطة سياحية جديدة مثل سياحة المغامرات، ودمج منتج السياحة الشاطئية والترفيهية بمنتح السياحة الثقافية وذلك من خلال عدة عناصر من بينها ربط مدن وادى النيل بالمدن السياحية الساحلية فى منتج جديد عن طريق استحداث خطوط طيران داخلى تربط بين الأقصر وشرم الشيخ والغردقة وأسوان وأبو سمبل، مما يساهم فى زيادة الميزة التنافسية للمقصد السياحى المصرى وخلق منتج سياحى متكامل لأول مرة يجمع بين الاستمتاع بعنصر الترفيه والشواطئ والآثار المصرية معاً، ويجعل السائح يستمتع بتجربة سياحية فريدة ومميزة ويعطيه فرصة للاستمتاع بالأنماط السياحية المختلفة خلال زيارته لمصر.

وعلى صعيد مجال العمل الأثرى بحث الجانبان إمكانية توقيع اتفاقية تفاهم مشتركة بين البلدين فى مجال استرداد الآثار المسروقة والمهربة بطريقة غير شرعية.

كما قام الوزير، باطلاع السفير البريطانى على الاستعدادات الخاصة بالاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون.